HOYA Corporation (HOYA) gab heute die Finalisierung seiner Akquisition von Performance Optics, LLC (Performance Optics) bekannt, einschließlich deren Tochtergesellschaften VISION EASE und Daemyung Optical. Performance Optics ist ein weltweit vertretener Hersteller ophthalmologischer Linsen, der sich auf Polycarbonat-, fotochromatische, polarisierte und hochbrechende Brillengläser spezialisiert hat. Die Akquisition ergänzt das Portfolio von HOYA Life Care und erweitert die Präsenz von HOYA sowohl geografisch als auch in Bezug auf das Produktangebot von HOYA Vision Care.



"In allem, was wir tun, liegt der Schwerpunkt auf den Bedürfnissen und Herausforderungen von Augenoptikern und anderen Fachkräften der Branche. Wir sind ein echter Partner, wir helfen ihnen, sich von ihren Mitbewerbern zu differenzieren, indem sie ihrem Geschäft einen Mehrwert bringen, anstatt als Konkurrenten zu agieren", sagt Girts Cimermans, CEO von HOYA Vision Care. "Performance Optics verleiht HOYA zusätzliche Fähigkeiten und Produkte im Bereich Polycarbonat-, fotochromatische und polarisierte Linsen und erweitert unsere globale Präsenz im Bereich hochbrechende Linsen. Dies stärkt unsere Position als weltweiter Technologieführer und bietet mehr Augenoptikern und anderen Fachkräften der Branche die Vertriebs- und Marketing-Unterstützung, die sie wünschen und brauchen."



Performance Optics ist ein weltweit vertretener Hersteller von Brillengläsern, der rund um die Welt mehr als 2.000 Mitarbeiter beschäftigt. Mit Fertigungswerken in den USA, Südkorea, China, Thailand und Indonesien erfüllt Performance Optics die Anforderungen von Brillenträgern weltweit. "Die Tochtergesellschaften von Performance Optics, VISION EASE und Daemyung Optical, verfügen über Fähigkeiten und eine Kultur, in der Innovation, Qualität und Service eine große Rolle spielen, und die die ideale Ergänzung für HOYAs Präsenz und langjährigen guten Ruf in der Brillenindustrie darstellen", sagt John Weber, CEO von Performance Optics. "Mit vereinten Kräften werden wir besser in der Lage sein, die Anforderungen unserer Kunden weltweit in allen Regionen zu erfüllen."



"Die Finalisierung unserer Akquisition von Performance Optics ist ein weiterer wichtiger Meilenstein für unser Life Care-Segment", sagt Augustine Yee, Chief Legal Officer und Global Head of Corporate Development and Affairs der HOYA Corporation. "Performance Optics schließt sich jetzt mit HOYA Vision Care zusammen, um Optiker und Fachkräfte mit hochwertigen Produkten, Dienst- und Supportleistungen zu fördern und zu unterstützen. Wir freuen uns außerdem, dass wir jetzt unsere globalen Forschungs- und Entwicklungskapazitäten mit dem Bau eines neuen Technologie-Kompetenzzentrums außerhalb von Thailand und Japan erweitern können".



Informationen zu HOYA



Hoya Corporation wurde 1941 in Tokio in Japan gegründet. Heute ist Hoya ein weltweit vertretenes Technologie- und Medizintechnikunternehmen und ein führender Anbieter innovativer Hightech- und Medizin-Produkte. Hoya ist in den Bereichen Gesundheitsversorgung und Informationstechnik tätig und bietet Brillengläser, medizinische Endoskope, Intraokularlinsen, optische Listen sowie wichtige Komponenten für Halbleitergeräte, LCD-Bildschirme und Festplattenlaufwerke an. Mit mehr als 150 Büros und Niederlassungen weltweit beschäftigt Hoya derzeit eine multinationale Belegschaft von mehr als 36.000 Mitarbeitern. Detaillierte Informationen finden Sie unter http://www.hoya.com.



Informationen zu HOYA Vision Care



HOYA Vision Care ist schon seit mehr als 60 Jahren weltweit führend im Bereich Brillengläser. Hoya Vision Care ist in mehr als 50 Ländern vertreten und verfügt über umfassende Kenntnisse im Design von Brillengläsern sowie in der Freiform-Oberflächentechnologie, kombiniert mit einer führenden Position in Hochleistungs- und hochwertigen AR-Beschichtungen. Das solide Marktportfolio von HOYA Vision Care umfasst die Bereiche Optische Linsen von SEIKO und PENTAX wie auch innovative Produkte, wie z. B Yuniku, die erste 3D-maßgefertigte Brillenkollektion der Welt, die für das optimale Sehen des Brillenträgers entworfen wurde. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 16.000 Mitarbeiter weltweit mit Massenproduktionsstätten in Asien und Europa und mehr als 40 lokalen Rx-Labors weltweit.



Informationen zu Performance Optics, LLC



Performance Optics, LLC ist ein Portfolio-Unternehmen von Wind Point Partners mit Schwerpunkt auf Investitionen in Optikunternehmen. Es umfasst die Hersteller ophthalmologischer Linsen VISION EASE und Daemyung Optical Co. Ltd. sowie Fertigungsanlagen in den USA, Thailand, Indonesien, Südkorea und China.



VISION EASE ist ein weltweit vertretener Vermarkter und Hersteller ophthalmologischer Linsen, die sich inzwischen zum Industriestandard entwickelt haben: Polycarbonat, fotochromatisch und polarisiert.



Daemyung Optical Co., Ltd. ist der zweitgrößte Hersteller optischer Linsen in Korea und ist auf hochbrechende Kunststoffgläser spezialisiert.



Zusätzliche Informationen finden Sie unter http://www.visionease.com und m.dmo.co.kr (http://www.dmo.co.kr/)



Investoren und Inhaber von Wertpapieren können Information sowie andere Dokumente zur Akquisition, die vom Unternehmen der Börse in Tokio vorgelegt wurden, kostenlos unter http://www.hoya.com anfordern.



Pressekontakt: diana.kronhart@hoya.com Mobil: +31-6-27058706