Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt steht am Mittwoch im frühen Geschäft auf breiter Front höher. Eine bessere Performance des SMI, welcher dennoch vorübergehend bereits die Schwelle bei 9'100 überschritten hat, verhindern die vergleichsweise wenig gesuchten defensiven Schwergewichte. Nach dem Nationalfeiertag haben die hiesigen Aktien dank guter Vorgaben der europäischen und der amerikanischen Aktien vom Vortag Aufholpotential. Neben einer Reihe von gut aufgenommenen Unternehmens-Quartalszahlen, wie zum Beispiel von Apple, stützten auch Konjunkturdaten aus der Eurozone das Börsensentiment. So hat sich die Stimmung in den Industriebetrieben des Euroraums zwar leicht verschlechtert, die Verfassung der Industrie scheint aber weiterhin robust zu sein.

In den USA verbuchte der Dow Jones am ersten Handelstag im August den fünften Handelstag in Folge Gewinne, womit die Marke von 22'000 Punkten in Griffweite gerückt ist. Mangels wichtiger Unternehmensnachrichten sind die Blicke der Investoren am Berichtstag weiter auf die USA gerichtet, wo am Nachmittag der ADP-Arbeitsmarktbericht veröffentlicht wird, welcher als wichtiger Indikator für die offiziellen Arbeitsmarktdaten am Freitag gilt. Etwas gedämpft wird die wieder etwas risikofreudigere Stimmung von den zuletzt wieder gefallenen Ölpreisen. Der Euro hält gegenüber dem Franken sein Niveau von über 1,14 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...