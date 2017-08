DAX - Fahrplanmäßige Erholung

Henry Philippson,

der DAX® brachte im Verlauf des gestrigen Handelstags die am Vormittag prognostizierte "kurzfristige Erholung zurück in den Bereich 12.200 bis 12.300 Punkte". Das Tageshoch lag sogar ein paar Pünktchen oberhalb der 12.300er Marke. Die guten Apple-Zahlen gestern Abend nach Börsenschluss sorgen auch heute für gute Laune bei den Börsianern, allerdings ist nach der gestrigen Rally am Vormittag zunächst einmal eine Verschnaufpause angesagt.

Im Vorfeld des am Nachmittag anstehenden ADP-Reports für den US-Arbeitsmarkt dürfte sich die Konsolidierung nach der gestrigen Aufwärtswelle zunächst weiter fortsetzen. Solange der Index aber nicht per Stundenschlusskurs unter den Bereich 12.140/50 Punkte zurückfällt, bleiben die kurzfristigen Strukturen weiter positiv zu interpretieren. Hier ist im Wochenverlauf ein weiterer Aufwärtsschub in den zentralen Widerstandsbereich um 12.320/40 Punkte zu favorisieren. Sollte dieser überwunden werden können, würde sich weiteres Potenzial auf der Oberseite ergeben.

DAX® in Punkten 1-Stundenchart: 1 Kerze = 1 Stunde (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 17.07.2017 - 02.08.2017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

DAX® in Punkten Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.08.2012 - 02.08.2017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

