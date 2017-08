Bayreuth (ots) -



Sommerzeit - das sind die besonderen Momente: bewusst die Morgenkühle genießen, mittags bei einer Siesta einen Gang runterschalten und laue Abende im Freien verbringen. Für Menschen mit einer Venenschwäche ist die Hitze herausfordernd: Bei hohen Temperaturen weiten sich die Venen, um den Körper abzukühlen. Die Folge: Schwere, müde Beine und geschwollene Füße. Mit Kompressionsstrümpfen und einfachen Tricks können die Beine entspannen.



Venen-Tipps für den Sommer



Kompressionsstrümpfe helfen Venenpatienten bei müden, schweren Beinen und dicken Knöcheln. Sie kontrollieren das Venenleiden bei Krampfadern und können das Thrombose-Risiko senken.



Moderne Kompressionsstrümpfe sind antibakteriell und atmungsaktiv wie beispielsweise mediven elegance oder mediven plus von medi. Die Beine fühlen sich damit leicht und frisch an. Ideal für Sandalen und Flip-Flops: Kompressionsstrümpfe mit offener Fußspitze.



Das Spray "medi fresh" mit Menthol bietet vitalisierende Abkühlung für die Beine. Es kann auch auf den mediven Kompressionsstrumpf gesprüht werden. Aus der Pflegeserie gibt es zudem das kühlende Gel "medi day". Die Produkte sind ausschließlich im medizinischen Fachhandel erhältlich. Für den besonderen Frische-Kick im Sommer werden sie einfach im Kühlschrank aufbewahrt.



Aktive Muskeln unterstützen die Venen beim Bluttransport: Radeln und Spaziergänge in schattigen Wäldern sind ideal. Auf die sanfte Tour bringen Schwimmen und Aqua-Fitness gleich doppelten Nutzen: Der Körper kühlt ab und der Wasserdruck wirkt wie ein Kompressionstrumpf.



Sitzgymnastik an heißen Tagen bringt die Venen in Schwung: Fußwippen und -kreisen, Zehen krallen, Waden an- und entspannen sind einfache, effektive Übungen.



Die Beine hochlegen, kalte und warme Wechselduschen vom Fuß bis zum Oberschenkel entlasten und aktivieren die Venen.



Viel trinken heißt die Devise an heißen Tagen. Das gleicht den Flüssigkeitsverlust beim Schwitzen aus und fördert die Durchblutung. Dabei sind Wasser, Tee und leichte Fruchtschorlen ideale Durstlöscher.



Venenpatienten, die ausgeprägte Krampfadern haben oder schon eine Thrombose hatten, sollten auch im Sommer konsequent ihre medizinischen Kompressionsstrümpfe tragen. Das empfiehlt sich auch für Menschen mit einer Venenschwäche. Der Arzt kann bei Notwendigkeit medizinische Kompressionsstrümpfe verordnen. Sie sind in unterschiedlichen Stärken (Kompressionsklassen) erhältlich. Auch darüber entscheidet der Arzt. Im medizinischen Fachhandel werden die Strümpfe angemessen. Es gibt sie in Seriengrößen und auch als Maßanfertigungen mit vielen Ausstattungsdetails. Der Hersteller medi bietet neben vielen Farben auch sieben Hauttöne für den hellen bis tiefgebräunten Teint.



Strümpfe mit sanfter Kompression aus dem medizinischen Fachhandel gibt es auch für venengesunde Menschen, die im Beruf, auf Reisen und in der Freizeit besonderen Wert auf fitte, schöne Beine legen (mJ-1, medi travel von medi).



