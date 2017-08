Von Thomas Leppert

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Börsen in Europa sind am Mittwoch kaum verändert in den Handel gestartet. Der DAX legt im frühen Handel um 0,2 Prozent auf 12.273Punkte zu. Der Euro-Stoxx-50 handelt dagegen wenig verändert bei 3.479 Zählern. Das Interesse gilt vorrangig der Berichtssaison, die mit Quartalszahlen unter anderem von der Commerzbank, Societe Generale und ING in eine neue Runde geht.

Daneben richten sich die Blicke nach Berlin, wo sich Vertreter von Bundesregierung und Automobilherstellern zum Diesel-Gipfel treffen. Bund und Länder wollen die Autohersteller zu Software-Updates für mehrere Millionen Diesel-Autos mit den Abgasgrenzwerten Euro 5 und Euro 6 verpflichten. Dies soll bis Ende 2018 zu einer Reduzierung der Schadstoffbelastung in deutschen Städten führen.

In den USA steht am Nachmittag der ADP-Bericht im Fokus, der bestätigen dürfte, dass der Job-Motor in den USA brummt. Der private Sektor dürfte im Juli 180.000 neue Stellen geschaffen haben, nach 158.000 im Juni. Der Euro startet mit etwa 1,1830 Dollar kaum verändert in den Tag.

Commerzbank enttäuscht

Die Zahlen der Commerzbank kommen an der Börse nicht gut an, die Aktie stellt mit einem Minus von 2 Prozent den größten Verlierer im DAX. Das verhaltene Marktumfeld und Restrukturierungskosten für den Stellenabbau haben der Commerzbank im zweiten Quartal den erwarteten Nettoverlust beschert. Auch operativ lief es schlechter als im Vorjahreszeitraum. Beim Konzernumbau sieht sich der DAX-Konzern derweil auf einem guten Weg.

Auch die Zahlen der französischen Societe Generale (SocGen) überzeugen nicht zu 100 Prozent: "Die neuerlichen Rückstellungen sind einen Tick höher als erwartet und belasten den Gewinn entsprechend", sagt ein Händler. Die Aktie stellt mit einem Minus von knapp 4 Prozent den größten Verlierer im Sektor, der europaweit knapp im Minus notiert.

Der niederländische Finanzkonzern ING Group hat im zweiten Quartal dank höherer Provisionseinnahmen und einer höheren Nachfrage nach seinen Produkten etwas mehr verdient, die Aktie handelt kaum verändert bei 15,81 Euro.

Als leicht positiv werden die Zahlen des Immobilienkonzerns Vonovia in einer ersten Einschätzung von Markteilnehmern gewertet. Der FFO I sei im ersten Halbjahr mit 457,7 Millionen Euro rund 5 Prozent oberhalb der Markterwartung ausgefallen. "Investoren lieben die stabile Geschäftsentwicklung", so ein Marktteilnehmer. Die Kennziffer EPRA NAV habe wie erwartet von der Entwicklung der Immobilienpreise in Deutschland profitiert. Für die Aktie geht es um 1,2 Prozent nach oben.

Axel Springer überrascht mit höherer Prognose

Axel Springer legen im MDAX um gut 4 Prozent zu, nachdem der Medienkonzern sowohl mit Umsatz- als auch mit Margenstärke positiv überrascht und überdies seine EBITDA-Prognose erhöht hat. Die Anhebung sei nicht von allen Analysten erwartet worden, weshalb der Überraschungseffekt groß sein dürfte. "Der Medien-Sektor war in den letzten Monaten in Europa generell aus der Mode", sagt ein Händler. Grund sei das schwache klassische Geschäft mit Fernsehwerbung gewesen, das noch nicht wieder aufgefangen werde von den Einnahmen aus Streaming- und Online-Geschäft.

Der Modekonzern Hugo Boss (plus 5,3 Prozent) kommt mit seiner Neuausrichtung gut voran. Trotz erhöhter Marketingaufwendungen und Investitionen in die digitale Transformation des Geschäftsmodells lag das operative Ergebnis im zweiten Quartal auf Vorjahresniveau. Vor allem der offensichtliche Turnaround im China-Geschäft wird an der Börse positiv gewertet.

Von den überraschend guten Quartalszahlen von Apple profitieren die Aktien der europäischen Zulieferer, so steigen Dialog Semiconductor um knapp 5 Prozent, ams um knapp 4 und STMicro um 2,5 Prozent.

