BERLIN/KARLSRUHE (Dow Jones)--Pflichtbeiträge der Unternehmen für die Industrie- und Handelskammern stehen mit dem Grundgesetz im Einklang. Das gab das Bundesverfassungsgericht bekannt und machte damit eine Entscheidung vom 12. Juli öffentlich. "Die an die Pflichtmitgliedschaft in Industrie- und Handelskammern gebundene Beitragspflicht ist verfassungsrechtlich nicht zu beanstanden", urteilte der Erste Senat.

Das Gericht wies damit die Verfassungsbeschwerde von zwei Unternehmen zurück. Auch die Pflichtmitgliedschaft in den Kammern an sich sei verfassungsmäßig nicht zu beanstanden. Einem Teil der Unternehmerschaft ist sie jedoch ein Dorn im Auge. Die Firmenchefs beklagen Zwangsgebühren und geringen Nutzen. Die Kammern stehen in der Tradition der mittelalterlichen Zünfte und Gilden.

