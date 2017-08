Bern - Heute beginnen 278 Jugendliche ihre Lehre bei Swisscom, etwa die Hälfte davon in Berufen im ICT-Bereich. Während ihrer Ausbildung bewerben sich die Lernenden mehrmals auf einem Online-Marktplatz für Projekte in verschiedenen Geschäftsbereichen. Sie übernehmen so frühzeitig Verantwortung für ihre Ausbildung.

ICT-Berufe sind beliebt. Die digitale Affinität und das Interesse für neue Medien steigt bei Jugendlichen. Die Wachstumsquote bei Informatik- oder Mediamatik-Lehrstellen liegt seit Jahren im zweistelligen Prozentbereich. Doch es gibt noch immer zu wenig Nachwuchs, um die steigende Nachfrage an ICT-Fachkräften zu decken. Wer mit der rapiden Entwicklung im digitalen Umfeld Schritt halten will, ist auf ICT-Fachkräfte angewiesen. Das gilt auch für Swisscom. "ICT-Lernende sind für unser Geschäft zentral. Wir übernehmen Verantwortung und bieten 42 Informatikern und 62 Mediamatikern den Berufseinstieg in die ICT-Welt. Damit leisten wir auch einen Beitrag gegen den Fachkräftemangel", sagt Marc Marthaler, Head of Next Generation ...

Den vollständigen Artikel lesen ...