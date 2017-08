NEW YORK (IT-Times) - Die geheime Facebook-Division Building 8 soll an einem separaten Lautsprecher-Produkt arbeiten, der ähnlich wie der Amazon Echo Show Video-Chats ermöglichen soll. Entsprechendes will die Nachrichtenagentur Bloomberg erfahren haben. Die Hardware soll ein Notebook-großes Display haben...

