Stadtlohn - Der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) ist gestern Morgen bei 12.129 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen, so die Experten von "day-trading-live.de". Mit Aufnahme des Xetra-Handels sei es dann zunächst an das TT gegangen. Der Index habe sich in dem Bereich stabilisieren können, die bereits in den beiden Handelstagen zuvor eine Basis geboten hätten.

