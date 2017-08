Siemens und Bombardier wollen ihr Bündnis im Bahngeschäft Insidern zufolge an diesem Mittwoch besiegeln. Die Gremien beider Konzerne wollen die Zusammenlegung des Zug- und des Signaltechnik-Geschäfts in zwei Gemeinschaftsunternehmen beschließen, wie zwei mit dem Vorhaben vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters am Mittwoch sagten.

Den vollständigen Artikel lesen ...