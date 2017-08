Hannover - Die kanadische Notenbank hat jüngst das Leitzinsniveau im Land des Ahorns vorsichtig angehoben, berichten die Analysten der Nord LB.In gewissem Umfang möge es nun noch weiteren Handlungsbedarf geben, die Analysten würden aber nicht mit hektischen Reaktionen der Notenbanker in Ottawa rechnen. Gegen offensivere Leitzinsanhebungen spreche vor allem auch die Finanzsituation der kanadischen Haushalte, die vergleichsweise hoch verschuldet seien. Stärker steigende Zinsen könnten an dieser Stelle einen auch innerhalb der Bank of Canada sicherlich unerwünschten Stress auslösen. In jedem Fall sei festzuhalten, dass die jüngste geldpolitische Entscheidung der Notenbank in Ottawa der kanadischen Währung geholfen habe.

