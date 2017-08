Frankfurt - Höchstleistungen verzeichnet die ETF-Branche in dieser Jahreszeit zwar kaum, dennoch bleiben viele Anleger laut Händler auch während der Ferienzeit aktiv, so die Deutsche Börse AG."Der Juli war für uns ein starker Monat", beschreibe Oliver Kilian die Umsätze mit Indexfonds. In den vergangenen Handelstagen hätten sich ETF-Anleger im Gleichklang mit neuen Rekorden der wichtigsten US-Aktienbarometer tendenziell auf Portfolios mit Unternehmen aus den Vereinigten Staaten fokussiert. Diese würden Analysten zufolge von einem schwachen US-Dollar profitieren, gepaart mit zum Teil besser als erwarteten Unternehmenszahlen für das zweite Quartal. Die Gemeinschaftswährung habe am 31. Juli ihre Klettertour zum Greenback fortgesetzt und sei erstmals seit 2015 wieder über die Marke von 1,18 US-Dollar gestiegen.

