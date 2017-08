Zürich (ots) - Holz ist ein stark nachgefragter, kostbarer Rohstoff. Das hat verschiedene Ursachen: Zum einen steigt der Pro-Kopf-Verbrauch weltweit ständig an und gleichzeitig wächst die Weltbevölkerung immer schneller. Dazu kommt ein fortschreitender Rückgang der Waldflächen. Die letzten verbliebenen natürlichen Wälder sind unbedingt schützenswert - das ist zumindest in den westlichen Industrienationen gesellschaftlicher Konsens. Die Verbraucher haben ein größeres Umweltbewusstsein entwickelt und legen mehr Wert auf Nachhaltigkeit. Deshalb lehnen sie die Rodung von Urwäldern ab.



Der hohe Bedarf an Nutzhölzern kann daher nur durch Plantagenanbau gedeckt werden.



Der Teakbaum ist eines der wenigen Edelhölzer, die in Plantagen angepflanzt werden können. Er ist pflegeleicht und frohwüchsig und erreicht bereits im zweiten Jahr eine Wuchshöhe von über drei Metern. Die Teakbäume mit ihren hohen, astfreien Stämmen liefern ein sehr wertvolles Holz, das sich gut verarbeiten lässt. Es ist dauerhaft und beständig gegen Pilze, Schadinsekten und auch Feuchtigkeit. Zudem ist es schwer entflammbar.



Teakholz wird als Furnier oder Vollholz für Möbel, Vertäfelungen und als Parkett verwendet. Wichtig ist auch seine Verwendung im Boots- und Schiffbau sowie als Konstruktionsholz.



Der Holzmarkt boomt.



Holz ist nach Öl und Gas der drittgrößte Rohstoffmarkt. Dennoch spielte er lange Zeit für den "Normalanleger" keine Rolle, sondern war einzig Großinvestoren vorbehalten.



Die ShareWood Switzerland (ShareWood) AG erwirtschaftet mit Investments in brasilianische Edelholz-Plantagen schon ab einer Investitionssumme von 10.000 EUR stetig hohe Renditen für ihre Kunden.



Seit der Gründung von ShareWood vor zehn Jahren konnten bereits 16 Mal Holzerlöse mit durchschnittlichen Renditen zwischen 6.9 und 8.9% an hunderte von Kunden ausgezahlt werden.



Auf 21 Plantagen mit rund 6.000 Hektar werden hochwertige Hölzer - Teak, Eukalyptus und Balsa - angepflanzt und in einer geschlossenen Wertschöpfungskette vermarktet. Entweder werden die Hölzer direkt in eigenen Fabriken weiterverarbeitet oder zu Höchstpreisen auf dem Weltmarkt verkauft.



Der Investor ist durch Eigentumsübertragung und Versicherungsschutz seiner Bäume abgesichert. Daher eignet sich dieses Direktinvestment auch für risikoaverse, aber ertragsorientierte Anleger. Mit dem Kauf von Baumbeständen leistet der Käufer aktiven Umweltschutz; denn der Regenwald wird als Bezugsquelle für Edelhölzer entlastet und mit jedem gepflanzten Baum wird die globale Co² - Bilanz verbessert.



ShareWood Switzerland AG verbindet so ökologische Verantwortung mit hohen Renditeaussichten. Dies hat sich als ein überzeugendes und sehr erfolgreiches Investment erwiesen.



