Mainz (ots) - Mit der Verpflichtung, sich primär an den Vorteilen für Versicherungsnehmer zu orientieren, konnte die Mainzer EFS AG (Euro Finanz Service Vermittlungs AG) bei Bestands- und Neukunden weiterhin punkten. Die Unabhängigkeit von Banken und Versicherungsgesellschaften unterstreicht den Anspruch des Unternehmens, eine erfolgreiche Vermögensbildung und Neutralität bei der Empfehlung von Produkten und Leistungen sicherzustellen. "Ein hoher Qualitäts- und Beratungsstandard, den die Kunden seit der Unternehmensgründung 1996 zu schätzen wissen, und auf den sie vertrauen", sagt Ingo Linn, Vorstand der EFS AG.



Dazu zählt die strikte Orientierung an den Bedürfnissen der Kunden und eine umfangreiche Beratung durch systematisch qualifizierte Mitarbeiter. Und absolute Neutralität bei der Produktauswahl sowie die gute Ausbildung der Vertriebspartner tragen dazu bei, dass die EFS AG (Euro Finanz Service Vermittlungs AG) als Allfinanzberater seinen Kunden individualisierte Lösungen auf Basis hoher Sicherheit anbieten kann.



Die Strategien der EFS AG basieren nicht auf Interessen einzelner Banken oder Versicherungen, sondern auf nachhaltigen Kundenlösungen. Aufgrund der Unabhängigkeit sind Interessenskonflikte zum Nachteil von Versicherungsnehmern ausgeschlossen. Die ausgewählten Finanz- und Versicherungsprodukte sind reguliert, d.h. risikoreiche Anlageformen wie z.B. geschlossene Fonds werden von vornherein nicht angeboten und bei der Produktwahl ausgeschlossen. Namhafte Produktpartner stellen sicher, dass die EFS AG eine leistungsstarke, zukunftsorientierte und nachhaltige Allfinanzversorgung anbieten kann - dies ist ein Alleinstellungsmerkmal des Unternehmens.



"Wichtig ist es, die individuellen Belange der Kunden zu kennen und zu berücksichtigen, um neutrale und ergebnisorientierte Konzepte zu entwickeln, die dem Kunden nützen", kommentiert EFS AG-Vorstand Ingo Linn.



Das Mainzer Unternehmen mit Dependancen in mehreren europäischen Ländern beweist seit 21 Jahren, dass die EFS-konzepte nachhaltige Bausteine für die Altersvorsorge sind. Diese beinhalten individuelle Lösungen, entwickelt nach aktuellsten Standards der Produktpartner der EFS AG. Die EFS AG hat sich unter anderem auf Finanz und Versicherungsprodukte zur Rentensicherung spezialisiert. Sie berät Menschen bei ihrer individuellen Strategie für eine sichere Zukunft. Zur Wahl stehen verschiedene Modelle, für jeden Anlagetyp ist etwas dabei.



