Tsukuba / Rüschlikon - Wissenschaftler von IBM Research - Zürich haben erstmals Daten mit einer Speicherdichte von 201 Gigabits pro Quadratzoll (rund 6,45 cm²) auf einem vom japanischen Unternehmen Sony Storage Media Solutions entwickelten sputtered magnetic tape-Prototypen geschrieben. Dies entspricht einer Steigerung der Speicherdichte um das mehr als 20-fache im Vergleich zu neuesten, kommerziell erhältlichen Magnetband-Speichersystemen, wie z.B. dem IBM TS1155 Bandlaufwerk. Die Technologiedemonstration wurde heute auf der 28. Magnetic Recording-Konferenz (TMRC 2017) in Tsukuba, Japan, präsentiert. Damit stellten die IBM Forscher zum fünften Mal seit 2006 einen neuen Weltrekord in der Speicherdichte von Magnetbandspeichern auf.

Magnetbandspeicher erleben aktuell eine Renaissance. Erfunden vor mehr als 60 Jahren sind sie heute eine der sichersten, energieeffizientesten und kostengünstigsten Technologien zur Speicherung und Archivierung enormer Datenmengen. Üblicherweise werden sie z.B. in der lokalen Datensicherung in Rechenzentren, für Disaster-Recovery-Lösungen oder zur Einhaltung gesetzlicher Auflagen zur Datenaufbewahrung verwendet. Die Industrie nutzt sie jedoch auch vermehrt für neue Anwendungen wie z.B. in den Bereichen Big Data oder Cloud Computing.

Mit der nun präsentierten Technologie könnte eine handtellergrosse Kassette bis zu 330 Terabytes (TB) an unkomprimierten Daten speichern*. Diese Datenmenge entspricht der Textmenge von 330 Millionen Büchern, die aneinander gereiht die gesamte Länge Japans überragen würden. Mit dem nun demonstrierten Rekord zeigen die IBM Wissenschaftler erneut, dass die Roadmap für die Skalierung in der Magnetbandspeichertechnologie noch für mindestens ein Jahrzehnt fortgeführt werden kann.

"Im Vergleich zu heutigen kommerziellen Barium-Ferrit-Speicherbändern werden die Kosten für mit dem Sputter-Verfahren hergestellte Magnetbänder voraussichtlich etwas höher sein. Aber dank des sehr hohen Speicherpotenzials werden die Kosten pro TB dennoch konkurrenzfähig mit anderen Speichertechnologien sein. Damit bietet sich die Technologie auch für den Einsatz im sogenannten Cold Storage, also der Speicherung von wenig genutzten Daten, in der Cloud an", erklärt Evangelos Eleftheriou, IBM Fellow ...

