Der Start in den August ist für den DAX äußerst erfolgreich verlaufen. Im Laufe des Tages konnte er sein Plus immer weiter ausbauen. Am Ende schloss er 1,1 Prozent im positiven Bereich. Hat sich dadurch etwas an der charttechnischen Situation geändert? Thomas Bergmann von DER AKTIONÄR weiß mehr... Worauf es jetzt für den DAX ankommt, erläutert Thomas Bergmann im Gespräch mit Moderator Marco Uome. Der DAX-Experte zeigt, welche Hürden und Unterstützungen im langfristigen Kontext von Bedeutung sind.