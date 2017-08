Siemens und Bombardier schließen Insidern zufolge vermutlich noch am Mittwoch ihr großes Zug-Bündnis. Der gemeinsame Unternehmenssitz sei in Berlin geplant. Die Unternehmen äußerten sich noch nicht zu den Informationen.

Siemens und Bombardier wollen ihr Bündnis im Bahngeschäft Insidern zufolge an diesem Mittwoch besiegeln. Die Gremien beider Konzerne wollen die Zusammenlegung des Zug- und des Signaltechnik-Geschäfts in zwei Gemeinschaftsunternehmen beschließen, wie zwei mit dem Vorhaben vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters am Mittwoch sagten. Beide Joint Ventures sollen ihren Sitz in Berlin haben. Darauf hatten vor allem Arbeitnehmervertreter Wert gelegt, die um die Rechte der Belegschaft bangten. Die kanadische Bombardier führt ihr aus der ehemaligen Adtranz hervorgegangenes Zug-Geschäft schon heute aus Deutschland heraus.

Bombardier und Siemens wollten sich zu den Informationen nicht äußern. Der Aufsichtsrat von Siemens trifft sich zu seiner regulären Sitzung vor der Veröffentlichung ...

