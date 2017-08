BERLIN (dpa-AFX) - SPD-Chef und -Kanzlerkandidat Martin Schulz erwartet von den deutschen Autoherstellern eine selbst finanzierte Umtauschprämie für alte Diesel. "Die Industrie muss beim Dieselgipfel in Berlin heute entsprechende Zusagen machen", sagte Schulz am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. Das Angebot der Branche müsse ohne Steuergelder auskommen, aber gleichzeitig so attraktiv sein, dass es von möglichst vielen Dieselfahrern angenommen werde.

"Um Fahrverbote zu verhindern, müssen wir möglichst viele alte Diesel von den Straßen bekommen", erklärte der SPD-Vorsitzende. "Denn unter Fahrverboten in den Innenstädten würden vor allem Pendler und kleine Handwerker leiden, die sich nicht alle paar Jahre ein neues Auto leisten können." Beim Dieselgipfel mit Spitzenvertretern von Bund, Ländern und Autoindustrie geht es um Nachbesserungen bei der Abgasreinigung von Millionen Diesel-Fahrzeugen sowie um die Förderung eines abgasarmen Verkehrs./ax/DP/stb

