KARLSRUHE (dpa-AFX) - Zwei Unternehmen sind mit Verfassungsbeschwerden gegen die Pflichtmitgliedschaft in den Industrie- und Handelskammern gescheitert. Sie wehrten sich in Karlsruhe erfolglos dagegen, die damit verbundenen Beiträge zu zahlen. Die Beitragspflicht sei nicht zu beanstanden, heißt es in dem am Mittwoch veröffentlichten Beschluss des Bundesverfassungsgerichts. Damit bekräftigen die Richter frühere Entscheidungen. Für ihren Beschluss haben sie die Organisation in den Kammern einer neuen, umfangreichen Prüfung unterzogen. So nahmen sie erstmals die Binnenstruktur der Kammern und das Wahlverfahren genauer unter die Lupe. (Az. 1 BvR 2222/12 u.a.)/sem/DP/stb

AXC0105 2017-08-02/11:00