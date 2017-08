Hier tut sich was! Kurz nach Handelsbeginn und damit nach der Präsentation der Quartalsbilanz lag die Aktie der Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001) knapp vier Prozent im Minus, aber dann kamen die Käufer zurück. Die Aktie drehte genau auf Höhe der oberen Begrenzung des September-Aufwärtstrendkanals und damit an einer sehr wichtigen charttechnischen Unterstützungsmarke. Das Minus ist jetzt, per 10:30 Uhr, nur noch minimal und scheint schnell weiter zu schrumpfen. Würde es gelingen, das zu halten, womöglich sogar die Gewinnzone zu erreichen, wäre das ein starkes bullishes Signal. Vor allem wäre es dann auch nur noch ein Katzensprung bis zum bisherigen Jahreshoch bei 11,33 Euro. Aus einem drohenden Doppeltopp wären dann eine sauber abgeschlossene Konsolidierung und ein neuer Aufwärtsimpuls geworden. Ist das realistisch?

