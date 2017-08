Frankfurt a. M. (ots) -



Im bundesweiten Service-Netzwerk des mobilen Hydraulikdienstleisters Pirtek war das Center Frankfurt a. M. im Jahr 2002 die Nummer 16. Mittlerweile ist das Franchisesystem Pirtek mit 74 Centern und rund 300 mobilen Werkstätten in Deutschland unterwegs - und der Standort Frankfurt zählt bereits zu den "alteingesessenen" Centern der Pirtek Deutschland GmbH.



Pünktlich zum 15-jährigen Pirtek Markenjubiläum in der Banken- und Finanzmetropole gibt es nun frischen Wind vor Ort: Nach dem Ausscheiden des bisherigen Franchisepartners wird Stefan Kaatz ab dem 2. August für das Gebiet in und um die Mainmetropole verantwortlich sein. Der 31-jährige Unternehmer ist bereits seit einigen Jahren sehr erfolgreich im Pirtek System unterwegs und leitet derzeit die Center in Hannover, Braunschweig, Kassel, Fulda, Gießen, Paderborn und Bielefeld.



Michael Thiehofe, Geschäftsführer der Pirtek Deutschland GmbH: "Wir freuen uns sehr, mit Stefan Kaatz einen sehr erfolgreichen und auch ambitionierten Partner für den Großraum Frankfurt gewonnen zu haben. Kaatz kennt das Pirtek Geschäft in allen Varianten und wird mit frischem Wind den Pirtek Service auf die Straße bringen. In der Zukunft wird er noch mehr Kundennähe und damit Zufriedenheit schaffen. Es sind bereits jetzt weitere Standorte im Gebiet in Planung."



Neuer Partner, neuer Standort - altbekannter Service



Mit dem neuen Partner verändert sich auch die Adresse des Centers: Ab dem 2. August wird Pirtek in der Mühlheimer Straße 227 in Offenbach am Main Dreh- und Angelpunkt im Gebiet sein. Die mobilen Werkstätten sind weiterhin rund um die Uhr von der Wetterau im Norden bis nach Aschaffenburg im Süden und vom östlichen Taunus bis nach Hanau und den Main-Kinzig Kreis im Einsatz.



Es gibt am Standort Frankfurt für Pirtek also gleich doppelten Grund zum Feiern: 15ter Pirtek Frankfurt-Geburtstag und ein neuer Partner. Stefan Kaatz: "Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir in Zukunft nicht nur das Vertrauen der bestehenden Kundschaft aus dem Großraum Frankfurt gewinnen werden, sondern auch das eines erweiterten Kundenkreises. Um dies vom ersten Tag an zu gewährleisten, setzt sich mein Team vor Ort aus meinen bereits erfahrenen Mitarbeitern mit räumlicher Nähe zum Gebiet zusammen. Somit ist gewährleistet, dass wir qualitativ höchstes Niveau bieten - wie man das von Pirtek gewohnt ist. Gleichzeitig werden wir unsere bekannte Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit weiter erhöhen.



Pirtek ist in nur 20 Jahren Präsenz am deutschen Markt zur Nummer 1 für mobile Hydraulikservices herangewachsen - das hat seinen Grund: Mit einer bundesweit durchschnittlichen Reaktionszeit von derzeit 35 Minuten sind wir in puncto Schnelligkeit nicht zu überbieten. Von der bundesweit kostenfreien Hotline, den deutschland- und österreichweit einheitlich ausgestatteten mobilen Werkstätten bis hin zu der Gewährleistung höchster Qualität der verwendeten Hydraulikprodukte: Pirtek ist und bleibt der zuverlässige und starke Partner für seine Kunden."



