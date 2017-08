Hamburg (ots) - Mit wem flirtet Heidi Klum (44) denn da? In ihrem Urlaub zeigt sich das Model sehr vertraut mit einem jungen Mann, der Vito Schnabel (31) zwar ähnlich sieht, aber nicht Vito ist. InTouch EVT 03.08.) zeigt die Fotos.



Sie streichelt ihm zärtlich über den Bauch und schmiegt sich eng an ihn - Heidi ging während ihres Jacht-Urlaubs durch das Mittelmeer auf Tuchfühlung mit Cy Schnabel (24), dem jüngeren Bruder ihres offiziellen Freundes. Ob sich das Model mit der Turtelei an Vito rächen will? Auf jeden Fall schien ihr die Zuwendung des 24-Jährigen geschmeichelt zu haben.



