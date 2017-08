Brünn (ots) - Das Immobilien Startup Flatio, welches sich auf mittelfristige Vermietungen fokussiert, ist Ende Juli mit den ersten Mietwohnungsangeboten in Berlin gestartet. Nach einigen Monaten Vorbereitungszeit, die vor allem für die Anpassung der rechtlichen Aspekte genutzt wurden, bietet das tschechische Startup bereits über 50 Mietwohnungen, die mittels des Reservierungssystems von Flatio innerhalb der ersten 24 Stunden bereits mehrfach reserviert wurden, an. Seit dem Markteintritt von Flatio vor 1 ½ Jahren hat sich gezeigt, dass die Nachfrage nach Mietmöglichkeiten für eine Dauer von 1 - 6 Monaten sowohl bei Wohnungsbesitzern, die rund ¼ mehr als bei langfristigen Mieten verdienen, als auch bei internationalen Managern, Unternehmen, Studenten, digitalen Nomaden oder auch Menschen, die eine vorübergehende Unterkunft aufgrund von Sanierungsarbeiten in der eigenen Immobilie brauchen, gegeben ist.



"Die Erfahrungen aus Österreich, der Slowakei und der Tschechischen Republik haben uns gezeigt, dass das Interesse an mittelfristigen Vermietungen enorm ist. Seit Mai letzten Jahres ist es uns gelungen, in vier Städten - Wien, Prag, Brünn und Bratislava - mehr als 33.000 Übernachtungen zu vermitteln. Vom Standort Berlin erwarten wir uns ein schnelles Wachstum unserer Dienstleistung, weil wir einen modernen Zugang, ohne überflüssige administrative Belastungen, anbieten. Zeitgleich schließt Flatio mit Interessenten klassische Mietverträge ab, womit alle regulativen Aspekte in Berlin und anderen deutschen Städten erfüllt werden," erklärt Radim Rezek, Gründer und CEO von Flatio. Eine Zusammenarbeit mit Flatio ist vor allem für Wohnungsbesitzer interessant. Die können gegenüber traditionellen langfristigen Vermietungen bis zu ¼ mehr verdienen. Grund dafür sind die höheren Mieteinnahmen, die von Mietern, die früher im Hotel übernachten oder eine vorübergehende Unterkunft anderweitig kompliziert suchen mussten, im Vergleich zu teureren Hotels ebenfalls positiv wahrgenommen werden. Im Vergleich zu kurzfristigen Vermietungen bedeutet eine Vermietung über Flatio wesentlich weniger Sorgen um die Wohnung, niedrigere Erhaltungskosten sowie weniger Reinigungsaufwand und viele andere Vorteile. Ziel von Flatio ist es das Wohnungsangebot in den folgenden Wochen zu erhöhen - und das auf mindestens 500 Wohnungen.



Zwtl.: Online Reservierung wie im Hotel aber ohne Kaution



Flatio bietet einen einfachen und modernen Zugang zu Wohnungsangeboten, sei es nun für Studenten die ein Auslandssemester an einer ausländischen Universität verbringen, Menschen die Ihre Familie in einer anderen Stadt besuchen oder Manager internationaler Unternehmen. Der Grundgedanke der Dienstleistung ist es eine Verbindung des Immobilienmarktes mit neuesten Technologien anzubieten, mittels derer der ganze Vermietungsprozess vereinfacht wird. Bei Flatio gibt es die gängigen Stereotype, wie Kaution, persönliche Besichtigung und persönliche Unterschrift des Vertrages, wie es bei Immobilienmaklern üblich ist, nicht. Besichtigungen bei Flatio sind mittels einer virtuellen Besichtigung der angebotenen Immobilien möglich. Verträge werden online unterschrieben und auch Mietzahlungen können mittels der einzigartigen angebotenen Applikation online mittels Karte bezahlt werden. Bei Flatio sind darüberhinaus alle Wohnungen voll ausgestattet und verfügen selbstverständlich auch über Internetanschluss.



"Unser Ziel ist es, gängige Standards, wie wir sie online gewöhnt sind, auch am Immobilienmarkt zu etablieren. Auch nach der Vertragsunterschrift bieten wir einen weitreichenden Service an. Wir sind sowohl mit dem Vermieter als auch dem Mieter in Kontakt und bieten eine Web Applikation an mittels derer die Kommunikation abläuft. Der Mieter kann zum Beispiel über diese Applikation online mit Karte bezahlen oder auch Mängel melden. Auch die Wahl der Unterkunft wollen wir vereinfachen. Der Interessent wählt, wie im Falle eines Hotels anhand der Fotos und der virtuellen Besichtigung und kann anschließend die Reservierung online durchführen," ergänzt Radim Rezek.



