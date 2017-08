Hannover - Die Reserve Bank of Australia (RBA) hat sich jüngst sehr nachdenklich zur Stärke der heimischen Währung geäußert, berichten die Analysten der Nord LB.RBA Governor Philip Lowe habe in den vergangenen Tagen ziemlich deutliche Worte gefunden. Man fürchte offenbar, dass der Australische Dollar bereits zu nachhaltig gegenüber der US-Währung aufgewertet haben könnte und somit in unerwünschter Weise auf die preisliche Wettbewerbsfähigkeit der australischen Firmen drücken könnte. Zudem seien Angaben zur Entwicklung der Konsumentenpreise im 2. Quartal veröffentlicht worden, die unzweifelhaft unterhalb der Erwartungen der Marktteilnehmer gelegen hätten. In der Summe spreche das geldpolitische Umfeld damit zunehmend gegen die von einigen Marktteilnehmern im FX-Segment offenbar erwartete zeitnahe Zinsanhebung der RBA.

