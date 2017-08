Berlin (ots) - PREMIERE 2017: Die IFA präsentiert neue Bühne für Innovationen - IFA NEXT



Zur IFA 2017 wird es erstmals eine einzigartige und größere Bühne für Innovationen geben. IFA NEXT bringt zusammen, was zusammengehört: das globale Know-how für die Zukunft von Technik, Business und Lifestyle. Mit dem neu konzipierten Treffpunkt für Entrepreneure und Forscher, IFA NEXT wird sich die Halle 26 in einen einmaligen Innovation-Hub verwandeln.



Im Rahmen des IFA NEXT finden in Halle 26 die IFA Keynotes, der IFA+Summit sowie ein eigener Ausstellungsbereich namens IFA NEXT Showcase zusammen. Begleitend zu diesem Ausstellungsbereich wird es die IFA NEXT Startup Days geben, mit einer internationalen Startup Ausstellung und der Präsentationsbühne IFA NEXT Engine.



Dirk Koslowski, IFA-Projektleiter: "Die Inspiration von Pioniergeist und Innovation wird noch stärker in den Fokus der Besucher und Medien gerückt, um neueste Trends, Ideen und Themen zu bündeln und kreativ weiterzuentwickeln."



IFA NEXT im Überblick



IFA NEXT Showcase: Forschungseinrichtungen, Labore, Universitäten und Verbände stellen inspirierende Ideen für innovative Produkte und Lösungen vor. Mehr als 160 Startups aus 20 Ländern - und damit mehr als je zuvor, ergänzen diesen Ausstellungsbereich.



Bestätigte Aussteller sind u.a.: Amazon Alexa, Mozaiq, ABB, Bosch, Busch-Jäger, VEH E-Haus, VDE, ZVEI, Conrad Connect, digitalSTROM und IBM zum Thema Smart Living; Ubtech, AMY Robotics, Qihan Sanbot, China Electronics Makeblock und Abilix zu neuesten Robotic-Trends und Deutsche TV-Plattform, Vayyar, Homido VR, VR Orbit und 3D Panospace mit dem Fokus auf Virtual Reality, Augmented Reality & 3D.



IFA NEXT Startup Days: Sechs Startup-Thementage mit Panel-Diskussionen und Pitches bilden den inhaltlichen Part. Offizieller Partner und Organisator ist 'Der Bundesverband Deutsche Startups e.V.', der zusätzlich 20 junge Gründer je Thementag im IFA NEXT Innovation Engine pitchen und präsentieren lassen wird.



Das sind die Startup Fokusthemen 2017:



1.9. IoT/Wearables/F&A 2.9. Smart Home 3.9. Virtual Reality 4.9. Digital Health 5.9. Accelerator Day 6.9. Future Mobility/Use of time.



IFA NEXT Engine:



Hierbei handelt es sich um ein ergänzendes Programm der Startups in Form von Vorträgen, Panel-Diskussionen und Präsentationen im Zentrum der Halle 26 zu Themen wie: Artificial Intelligence, Connectivity & IoT, VR und Robotics.



