Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 02.08.2017 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS AA PLC PRICE TARGET TO 270 (280) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES INTERTEK PRICE TARGET TO 4350 (4000) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES MAN GROUP PRICE TARGET TO 170 (165) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BERENBERG CUTS DOMINO'S PIZZA PRICE TARGET TO 290 (325) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG CUTS UBM PLC PRICE TARGET TO 675 (700) PENCE - 'SELL' - BERENBERG CUTS UBM PLC PRICE TARGET TO 675 (700) PENCE - 'SELL' - BERENBERG RAISES NEWRIVER PRICE TARGET TO 380 (375) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP CUTS MAN GROUP TO 'NEUTRAL' ('BUY') - CITIGROUP CUTS MAN GROUP TO 'NEUTRAL' ('BUY') AND RAISES TARGET TO 170 PENCE - CREDIT SUISSE RAISES ELEMENTIS TARGET TO 350,00 (342,63) PENCE - 'OUTPERFORM' - DEUTSCHE BANK CUTS ASTRAZENECA PRICE TARGET TO 5300 (5700) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK CUTS MEGGITT PRICE TARGET TO 450 (460) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RAISES GENEL ENERGY PRICE TARGET TO 72 (67) PENCE - 'SELL' - DEUTSCHE BANK RAISES HAMMERSON PRICE TARGET TO 650 (630) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RAISES IHG PRICE TARGET TO 4000 (3500) PENCE - 'HOLD' - FTSE 100-INDIKATION +0.15% TO 7435 (CLOSE: 7423.66) POINTS BY IG - GOLDMAN RAISES DIAGEO PRICE TARGET TO 2400 (2215) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES INTERTEK PRICE TARGET TO 4590 (4580) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES MAN GROUP PRICE TARGET TO 175 (170) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES ROLLS ROYCE GROUP TARGET TO 1192 (1180) PENCE - 'CONV. BUY LIST' - GOLDMAN RAISES TESCO PRICE TARGET TO 153 (150) PENCE - 'SELL' - HSBC RAISES MORRISON SUPERMARKETS TO 'HOLD' ('REDUCE') - TARGET 240 (190) PENCE - JEFFERIES RAISES FORTERRA PLC PRICE TARGET TO 380 (370) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES INTERTEK PRICE TARGET TO 5300 (4900) PENCE - 'BUY' - MORGAN STANLEY CUTS HIKMA TO 'EQUAL-WEIGHT' ('OVERW.') - TARGET 1600 (2050) P. - PEEL HUNT CUTS NOVAE GROUP TO 'HOLD' ('ADD') - PEEL HUNT RAISES WILLIAM HILL TO 'ADD' ('HOLD') - TARGET 290 (254) PENCE - RBC CAPITAL RAISES BP PRICE TARGET TO 500 (470) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC CAPITAL RAISES CYBG PRICE TARGET TO 205 (200) PENCE - 'UNDERPERFORM' - S&P GLOBAL RAISES INTERTEK PRICE TARGET TO 5000 (4500) PENCE - 'HOLD' - UBS CUTS INTU PROPERTIES PRICE TARGET TO 270 (290) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS CUTS STAGECOACH GROUP PLC PRICE TARGET TO 221 (245) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES DIRECT LINE PRICE TARGET TO 440 (375) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES FRESNILLO PLC PRICE TARGET TO 1500 (1300) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES HSBC PRICE TARGET TO 725 (680) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES MORRISON SUPERMARKETS PRICE TARGET TO 250 (240) PENCE - 'NEUTRAL'



