Exklusiv in GALA (Ausgabe 32/2017, ab morgen im Handel) äußert sich Barbara Becker (50) zur prekären Situation ihres Ex, Tennislegende Boris Becker (49). "Ich muss gestehen, ich habe bewusst nichts gelesen", versichert sie und erwähnt dann die aktuelle Becker-Ehefrau: "Ich habe nur von Lilly ein Foto des 'Stern'-Covers zugeschickt bekommen. Ich bin im Schlagzeilen-Leben jetzt so lange unterwegs, und da war ja schon alles dabei. Insofern: Richtig überraschen kann mich nichts mehr." Wenn sie heute mit Boris spreche, dann "meistens nur über die Kinder".



