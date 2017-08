Nur ein paar Tagen nach der Vorstellung des Model 3, ist es für die Investoren von Tesla (WKN:A1CX3T) an der Zeit, sich die Quartalsergebnisse des Unternehmens anzusehen. Tesla wird seine Quartalsergebnisse am 2. August nach Handelsschluss verkünden.



In den letzten drei Monaten konnte die Aktie um 8 % steigen, in den letzten sechs Monaten um 36 %. Daher werden die Investoren diesmal besonders genau aufpassen. Drei Bereiche werden hierbei besonders wichtig: die Bruttomarge im Bereich Automotive, die Investitionsausgaben und der Ausblick auf die Absatzzahlen.



Zuerst die Zahlen aus dem letzten Quart...

Datenquelle: Tesla, Brief an die Aktionäre aus ...

Den vollständigen Artikel lesen ...