Nach der ohnehin umstrittenen Wahl in Venezuela werden weitere Zweifel an den Verlautbarungen der Regierung geäußert. Wahrscheinlich hat sie die Wahlbeteiligung viel zu hoch angegeben.

Interne Zahlen der Wahlkommission lassen Zweifel zu, ob bei der umstrittenen Wahl zur Verfassungsversammlung in Venezuela die von der Regierung genannte Beteiligung stimmt. Nach den Zahlen, die Reuters am Dienstag einsehen konnte, hatten am Sonntag bis 17.30 Uhr 3,7 Millionen Menschen ihre Stimme abgegeben. Die Regierung hatte nach Schließung der Wahllokale eineinhalb Stunden später bekanntgegeben, dass 8,1 Millionen Venezolaner zur Wahl gegangen seien. Es sei zwar möglich, dass es kurz vor Schluss noch einen kleinen ...

