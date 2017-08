Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Zürich (pts020/02.08.2017/11:05) - Qatar Airways setzt ihre Wachstums- und Expansionspläne fort und gibt die Markteinführung von Canberra und somit die fünfte australische Destination im Februar 2018 bekannt. Dieser Start folgt einem Jahr des Erfolges und der Ankündigungen von der weltbesten Fluggesellschaft (Skytrax Awards 2017). Dazu zählen die Einführung eines brandneuen Business Class-Angebots, die Ankündigung von 26 neuen Destinationen für 2017/2018, die Veröffentlichung beeindruckender finanzieller Gewinne im Juni, eine Sponsoring-Vereinbarung mit FIFA und laufende Milliarden-Dollar-Flugzeugbestellungen. Zu einer Zeit, in der viele andere globale Fluggesellschaften stillstehen, hat Qatar Airways die Erwartungen der Industrie weiter übertroffen, das Kundenerlebnis revolutioniert und ihr globales Netzwerk erweitert. Die jüngste Golfblockade hat durch die robuste Wachstumsstrategie, das vielfältige Investmentportfolio und die konsequente, preisgekrönte Kundenerfahrung wenig Einfluss auf die nationale Fluggesellschaft des Landes Qatar gehabt. Die intelligente Umschichtung von Flugzeugen und Besatzungen an Partnerfluggesellschaften wie British Airways und Royal Air Maroc sorgt dafür, dass Flugzeuge nicht im Leerlauf sind. Die reduzierten Betriebskosten der 18 betroffenen Destinationen tragen dazu bei, alle wahrgenommenen finanziellen Auswirkungen auszugleichen. Derweil hat die Fluggesellschaft ihre robusten Expansionspläne fortgesetzt. Beispielsweise wird die Route nach Sohar, das dritte Ziel der Airline im Sultanat von Oman, im August eingeführt und die Frequenzen auf der Strecke nach Colombo, Sri Lanka, wurden erhöht, um den derzeit ausgesetzten Golfstrecken entgegenzuwirken. Qatar Airways Group Chief Executive Akbar Al Baker kommentierte: "Diese Ankündigung ist ein weiterer stolzer Moment für Qatar Airways und ein weiterer Meilenstein in unseren zunehmenden Expansionsplänen. Wir freuen uns, unseren preisgekrönten Service für Canberra im Jahr 2018, unserem neunten Betriebsjahr in Australien, endgültig zu starten. Als Australiens Hauptstadt ist Canberra eine wichtige Ergänzung zu unserer globalen Streckenkarte und steigert die bestehenden starken Bindungen zwischen Australien und Qatar. Wir sind überzeugt, dass unser anerkanntes Produkt der Regierung, aber auch Geschäfts- und Privatreisenden ausserordentlich gefallen wird. Wir freuen uns schon sehr darauf, unsere Passagiere hier bald an Bord begrüssen zu dürfen. Ich bin stolz darauf, sagen zu können, dass wir trotz der aktuellen Situation, weiterhin unseren preisgekrönten Fünf-Sterne-Service für alle unsere Passagiere bieten. Wir führen unsere robusten Expansionspläne weiter, wachsen zunehmend und erweitern unser Streckennetz um spannende, neue Destinationen auf der ganzen Welt." Mit Canberra wird die Airline die erste internationale Fluggesellschaft sein, die Australiens Hauptstadt täglich über Sydney nach Doha erreicht. Die zweite tägliche Sydney-Verbindung von Qatar Airways wird ihren Weg nach Canberra ab Februar 2018 starten. Rückflüge werden auf einem Canberra-Sydney-Doha-Routing stattfinden. Mit grossem Erfolg führte Qatar Airways ihren ersten täglichen Sydney-Flug am 1. März 2016 ein und steigerte nach nur sechs Monaten die Kapazität durch den Wechsel auf einen Superjumbo A380. Canberra-Flüge werden von einem B777-300 Flugzeug bedient. Es verfügt über insgesamt 358 Sitzplätze mit 42 Plätzen in der Business Class und 316 Plätzen in der Economy Class. Business Class-Passagiere können in ihren komfortablen, 180 Grad flachen Betten mit 198 cm Sitzabstand entspannen und aus dem ??-la-carte-Menü nach Bedarf und zu jeder Zeit bestellen. Das Flugzeug verfügt ausserdem über das hochmoderne Oryx One Entertainment-System mit bis zu 3'000 Unterhaltungsmöglichkeiten auf individuellen Bildschirmen in allen Klassen. Bei dem Drehkreuz von Qatar Airways, dem Hamad International Airport, können sich Passagiere von dem Komfort und dem Luxus des einzigen Fünf-Sterne-Flughafens im Nahen Osten überzeugen. Der moderne und luxuriöse Flughafen, der im Jahr 2014 eröffnet wurde, verfügt über mehr als 40'000 Quadratmeter Verkaufsfläche und Restaurants, darunter mehr als 70 Einzelhandels- und 30 Lebensmittel- und Getränkestellen sowie ein 25-Meter-Swimmingpool, Fitnessraum, Hotel und Spa. Täglicher Flugplan (wartet noch auf die Freigabe der Regierung): Flugnummer Route Geplante Abflugzeit Geplante Ankunftszeit QR 906 Doha-Sydney 08:10 06:15 (+1) QR 906 Sydney-Canberra 07:25 08:25 QR 907 Canberra-Sydney 13:45 14:45 QR 907 Sydney-Doha 15:55 22:30 Passendes Bildmaterial finden Sie hier: https://www.flickr.com/photos/qatarairways/sets/72157684249206890 (Ende) Aussender: panta rhei pr gmbh Ansprechpartner: Andy Roth Tel.: 044 365 20 20 E-Mail: info@pantarhei.ch Website: www.pantarhei.ch Quelle: http://www.pressetext.com/news/20170802020

