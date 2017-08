München (ots) -



- Ein Fest für die (neuen Zuschauer) mit Free TV-Serien-Premieren und Top-Spielfilme zur Satellitenaufschaltung



eoTV, der Free TV-Sender für europäische Spielfilme und Serien, ist ab 15. August,16:00 Uhr, über den Satellit ASTRA 19.2° zu empfangen. "Die Verbreitung über ASTRA bedeutet für uns einen Zuwachs in der Empfangbarkeit von über 20 Millionen Haushalten im deutschsprachigen Raum", freut sich eoTV-Chef Jürgen Hörner. Astra-Chef Christoph Mühleib ergänzt "eoTV ist mit seinem hochwertigen Programm eine Bereicherung für alle Zuschauer, die über Satellit ihr Fernsehprogramm empfangen. In Deutschland sind das annähernd die Hälfte aller Haushalte." eoTV ist bereits ab sofort über einen automatischen Sendersuchlauf am Satelliten-Receiver oder eingebauten Satelliten-Tuner des Fernsehers zu finden (Frequenz: 10921/ MHz Polarisation: Horizontal/ Symbolrate: 22.000/ FEC: 7/8/ Modulation: DVB-S, QPSK).



Gefeiert wird der Start der Satellitenverbreitung von eoTV u.a. mit tollen Free TV-Serien-Premieren und Top-Spielfilmen für die (neuen) Zuschauer:



Am 29. August startet die teuerste, je in Europa produzierte History-Serie "Versailles" als Free TV-Premiere (dienstags, 20:15 Uhr) - und der Aufwand hat sich gelohnt, denn die Presse ist voll des Lobes: ",Versailles' macht sich nicht klein als Kostüm- oder Erotikserie [...]. Die Serie zeigt einen spannenden Machtkampf von europäischer Tragweite, der auf vielen miteinander verwobenen Ebenen raffiniert ausgefochten wird", so das Urteil der Süddeutschen Zeitung.



Und: Nach dem Erfolg von Staffel 1 startet am 14. September nun die Free TV-Premiere der 2. Staffel der hoch spannenden bulgarischen Crime-Serie "Undercover" (donnerstags, 20:15 Uhr). Außerdem kommen die Fans von abgefahrenen wie hochwertigen britischen Produktionen in der Primetime auf ihre Kosten - u.a. mit "Life on Mars" (ab 8.9., 20:15 Uhr), "A Young Doctors Notebook" (ab 29.8., Di, 22:00 Uhr) mit Daniel Radcliffe, oder der Dramaserie "Cranford" (ab 11.9., 20:15 Uhr) mit Oscar©-Preisträgerin Judi Dench.



eoTV, das ist auch ein Wiedersehen mit Klassikern wie "Commissario Rex" (täglich ab 16:55 Uhr) oder "Allein gegen die Mafia" (die 5.+6. Staffel ab 19.9., 21:10 Uhr), und erfolgreichen europäischen Produktionen wie "Grand Hotel" (täglich ab 18:35 Uhr und immer mittwochs um 20:15 Uhr).



SHOWDOWN: ITALO WESTERN BEI eoTV



Ein Fest für Fans dieses Genres, denn eoTV präsentiert seinen Zuschauern ab Anfang September immer samstags Italo-Western-Highlights wie "Der Mörder des Klans" (2.9., 20:15 Uhr) mit Klaus Kinski, "Amigos" (2.9., 22:00 Uhr) mit Mario Adorf, dem Meisterwerk "Stirb oder töte" (9.9., 20:15 Uhr) von Regisseur Alfonso Brescia oder "Djangos blutige Spur" (9.9., 22:00 Uhr) mit Richard Harrison und Anita Ekberg. Aber auch Action und Crime ganz ohne Pferd gib es bei eoTV: u.a. Ben Chaplin in "The Wipers Times" (26.8., 20:15 Uhr) oder Ewan McGregor in dem preisgekrönten Thriller "Das Auge" (26.8., 22.00 Uhr).



Über eoTV



Der Name ist Programm: eoTV präsentiert seinen Zuschauern seit Dezember 2015 echte European Originals, Serien und Spielfilme - sowohl Klassiker, als auch Free TV-Premieren. Seit Anfang Juli erzielt eoTV bereits ein Reichweitenpotenzial von rund 38 Mio. Haushalten in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Zusätzlich zu der Satellitenverbreitung ist eoTV empfangbar über freenet TV connect via DVB-T2 HD, Zattoo.com, waipu.tv, dailymeTV und watch4 sowie im Livestream (24 Stunden) auf www.eotv.de. Außerdem wird eoTV als Primetime-Programmfenster von 20:15-01:00 Uhr in Deutschland, Österreich und der Schweiz über sämtliche Sendewege des Familiensenders RiC, d.h. u.a. via Astra, Unitiymedia sowie insgesamt über 130 Kabelnetzen und mehreren TV-Apps distribuiert.



Ab 15. August: eoTV über Satellit Astra 19.2° Ost! Frequenz: 10921 MHz/ Polarisation: Horizontal/ Symbolrate: 22.000/ FEC: 7/8/ Modulation: DVB-S, QPSK



Hier empfangen Sie eoTV außerdem: freenet TV connect via DVB-T2 HD Zattoo.com in SD (FREE) und in HD (PREMIUM) waipu.tv (HD) watch4.com dailymeTV.de www.eotv.de (Livestream) TV-Sender RiC: In der Prime Time als Programmfenster von 20:15-01:00 Uhr in D, A, CH (u.a. via Astra, Unitiymedia, 130 Kabelnetzen, mehrere TV-Apps)



