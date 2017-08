Frankfurt - Die Märkte haben begeistert auf die als optimistisch eingeschätzten Äußerungen von EZB-Präsident Mario Draghi letzten Monat reagiert, so Matthias Hoppe, Senior Vice President, Portfolio Manager Franklin Templeton Multi-Asset Solutions.Der Euro sei daraufhin bis in den Juli hinein steil nach oben gegangen. Hoppe interpretiere die jüngsten Äußerungen Draghis jedoch eher als Warnung an den Markt, nicht vorschnell zu reagieren. Ungeachtet der von ihm bereits zum Ausdruck gebrachten Skepsis über die rasante Aufwertung des Euro im Anschluss an die vielbeachtete Rede des Präsidenten der Europäische Zentralbank (EZB) Mario Draghi am 27. Juni in Portugal steige die Einheitswährung weiter. Sicher würde aus seiner Sicht die EZB eine starke Aufwertung des Euro gern verhindern, vor allem angesichts einer Inflationsrate, die noch vom 2%-Ziel entfernt sei. Die Frage sei daher, ob die EZB es in der Hand habe, den Anstieg des Euro zu verhindern.

