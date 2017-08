Der Zulieferer für Druckmaschinenhersteller legte in den vergangenen fünf Jahren um 580% zu. Aktueller Kurs 41,91 Euro. Wir hatten Ihnen den Nebenwert am 27. März 2015 empfohlen. Kurs damals 12,79 Euro. Wir begründeten es mit der Expansion des Unternehmens in neue Bereiche wie Laser, Werkzeugmaschinen, Medizintechnik. Die Neuausrichtung hat sich bezahlt gemacht. Wir lagen goldrichtig. Der Umsatz ...

Den vollständigen Artikel lesen ...