Hugo Boss, Deutschlands größter Herrenschneider, verkauft in seinem Heimatmarkt weniger. Vorstandschef Mark Langer will mit neuen Konzepten dagegen halten - und hebt die Preise für die Anzüge an.

Eigentlich kommt Vorstandschef Mark Langer beim Umbau von Hugo Boss gut voran: Der Umsatz stieg im zweiten Quartal um drei Prozent auf 636 Millionen Euro, der operative Gewinn vor Sondereffekten blieb mit 108 Millionen Euro stabil.

Doch ausgerechnet im Heimatmarkt Deutschland sank der Umsatz im zweiten Quartal dieses Jahres um vier Prozent. Langer erklärte dieses Minus in einer Telefonkonferenz am Dienstagmorgen mit Rückgängen im Geschäft mit Handelspartnern. "Dort wurde das Geschäft durch Verschiebungen von Auslieferungen im Vergleich zum Vorjahr belastet", räumte Langer ein. Wie stark dieses Geschäft zurückging, sagte Langer nicht. Es muss sich aber um einen höheren Prozentsatz handeln, denn ein Teil des Umsatzschwunds wurde durch die konzerneigenen Läden kompensiert, die zulegen konnten.

Ob es Langer schafft, Hugo Boss in Deutschland wieder auf Wachstumskurs zu bringen, hängt auch vom klassischen Anzuggeschäft der Kernmarke Boss ab. Für die neue Frühjahr-Sommer-Kollektion hat Deutschlands größter Herrenschneider die Preise für Boss-Anzüge um rund 100 Euro auf 595 bis 599 Euro angehoben. Ob der Handel bei der Preiserhöhung mitzieht, wird sich erst in den kommenden Monaten zeigen. In der Bilanz von Boss kommt das noch später an. "Die Preiserhöhungen ...

