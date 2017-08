FRANKFURT (Dow Jones)--Der Außenwerber Ströer verstärkt seine Dialogmarketing-Aktivitäten durch einen Zukauf. Wie der MDAX-Konzern mitteilte, übernimmt er die Ranger-Gruppe, einen vorrangig und flächendeckend in Deutschland aktiven Dialogmarketingspezialisten. Damit soll das Performance-Marketing-Geschäft der erst kürzlich mehrheitlich erworbenen Avedo-Gruppe um einen zusätzlichen Kanal ergänzt werden. Ströer sieht sich dadurch in der Lage, den Kunden Komplettlösungen entlang der gesamten Marketing- und Vertriebswertschöpfungskette anzubieten.

Ranger übernimmt für seine Auftraggeber den performancegesteuerten Direktvertrieb. Das Unternehmen verkauft Produkte für Auftraggeber unter anderem in den Branchen Telekommunikation, Energie, Handel, Finanzen und Medien an Privat- und Geschäftskunden. Insgesamt sind rund 1.500 Vertriebskräfte an rund 100 Vertriebsstandorten beschäftigt.

Ströer erwartet von der Akquisition den weiteren Angaben zufolge einen zusätzlichen Umsatzbeitrag vor Synergien von rund 70 Millionen Euro pro Jahr bei einem konsolidierten, normalisierten EBITDA-Beitrag von mehr als 10 Millionen Euro. Der Gewinn pro Aktie soll vor Synergien um rund 3 Prozent zulegen.

August 02, 2017

