Bern (ots) - Aufgrund seiner Bundesratskandidatur legt

Verbandspräsident Ignazio Cassis seine Aufgaben bis zum Wahltag am

20. September in die Hände seiner beiden Vizepräsidenten Philomena

Colatrella (CEO CSS) und Thomas Szucs (Verwaltungsratspräsident

Helsana).



Ignazio Cassis tritt ab sofort gegen aussen nicht mehr als

curafutura-Präsident auf. Repräsentiert wird der Verband bis zum Tag

der Bundesratswahl von den beiden Stellvertretern Philomena

Colatrella und Thomas Szucs, die bisher schon in Abwesenheit des

Präsidenten seine Geschäfte führten. In Absprache mit dem Vorstand

von curafutura übernimmt Philomena Colatrella dabei die exekutiven

Präsidialaufgaben. Dazu gehört zum Beispiel die Teilnahme an

Sitzungen mit Behörden und Tarifpartnern. Den schon länger geplanten

Medienanlass vom 29. August in Bern werden die beiden Vizepräsidenten

und Direktor Pius Zängerle durchführen.



curafutura - das sind die Krankenversicherer CSS, Helsana, Sanitas

und KPT.



curafutura setzt sich ein für ein solidarisch gestaltetes und

wettbewerblich organisiertes Gesundheitssystem.



In ihrer Charta bekennt sich curafutura zum Wettbewerb im

schweizerischen Gesundheitswesen - als Grundlage von Qualität und

Innovation. Für die massvolle Regulierung des Systems, im Einklang

mit einer wirksamen Governance sowie einer nachhaltigen Finanzierung.

curafutura setzt auf eine starke Tarifpartnerschaft mit den

Leistungserbringern zugunsten von Qualität und Effizienz in der

medizinischen Versorgung.



Die vollständige Werte-Charta von curafutura ist abrufbar unter

http://www.curafutura.ch/ueber-uns/werte-charta/



Originaltext: Curafutura

Kontakt:

Rob Hartmans, Kommunikation

Telefon: 031 310 01 85; Mobile: 079 254 03 66;

rob.hartmans@curafutura.ch