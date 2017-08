Köln (ots) - Seit zwei Staffeln "Hot oder Schrott" prüfen völlig verschiedene Haushalte aus ganz Deutschland in der Access Primetime am Sonntag skurrile Produktneuheiten bereits erfolgreich auf Herz und Nieren. Und auch in der Primetime überzeugen die Allestester das VOX-Publikum. Mit starken 8,2 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 59-Jährigen erreichte das Format am gestrigen Dienstag um 20:15 Uhr einen neuen Quotenbestwert. Insgesamt ließen sich 1,48 Mio. Zuschauer ab 3 Jahren nicht entgehen, wie eine Gesichtssauna, ein Wasserbombenbefüller oder ein Bierdosenkühler getestet wurden und Kinder "antike" Produkte neugierig untersuchten, die es heute längst nicht mehr gibt.



Über den ganzen Tag erzielte VOX einen guten Marktanteil von 7,4 Prozent in der Zielgruppe der 14- bis 59-Jährigen.



Wer "Hot oder Schrott - Die Allestester" im TV verpasst hat, kann die Sendung noch 30 Tage nach Ausstrahlung kostenlos bei TVNOW.de abrufen. Schon am nächsten Dienstag (08.08.2017) um 20:15 Uhr erwartet VOX-Zuschauer die nächste turbulente Folge der Reihe.



