Unternehmen für Immobilien-Services wählt eine cloud-basierte Fonds- und Immobilienbuchführungslösung

Deloitte Luxembourg hat Yardi Voyager® 7S, eine cloud-basierte Immobilienfonds-, Buchführungs- und Immobilienverwaltungslösung für sein Immobilienfonds-Verwaltungsgeschäft in Europa gewählt.

Die Lösung bietet Deloittes Kunden eine skalierbare, integrierte und End-to-End Buchführungs-, Bericht- und Konsolidierungslösung, die den im Wandel begriffenen Bedürfnissen der hoch profilierten und luxuriösen Kundenbasis von Deloitte gerecht wird.

Neal Gemassmer, Vice President, International von Yardi kommentierte: "Wir freuen uns, Deloitte Luxembourg als einen unserer neuesten Kunden in einem immer anspruchsvolleren Sektor an Bord zu haben, weil dies eine positive Auswirkung auf den Markt hat, in dem diese tätig sind."

Über Deloitte Luxembourg

Mit über 1.900 Mitarbeitern ist Deloitte eines der größten, stärksten und ältesten professionellen Dienstleistungsunternehmen in Luxemburg. Unsere talentierten Teams bedienen Kunden in verschiedenen Branchen und wir sind stolz auf unsere Fähigkeit, in den Bereichen Wirtschaftsprüfung, Buchführung, Steuern und Finanzberatung hochwertige Dienste anbieten zu können.

Über Yardi

Yardi entwickelt und unterstützt branchenführende Investitions- und Grundstücksverwaltungssoftware für Immobiliengesellschaften aller Arten und Größen. Yardi, gegründet 1984, hat seinen Hauptsitz in der kalifornischen Stadt Santa Barbara und betreut Kunden in aller Welt aus seinen Niederlassungen in Europa, Australien, Asien, im Nahen und Mittleren Osten sowie in Nordamerika. Weitere Informationen finden Sie unter www.yardi.com/eu.

Contacts:

Yardi

Martin Gedny Marketingmanager (Europa, Naher und Mittlerer Osten)

+44 (0) 1908 308400

martin.gedny@yardi.com