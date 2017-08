Hamburg (ots) - MedStar Health wird künftig mit Indivumed zusammenarbeiten, um durch die Gewinnung und Analyse von Gewebeproben und klinischen Daten ein tieferes wissenschaftliches Verständnis der molekularen Grundlagen von Krebs zu erlangen. Ziel ist die Entwicklung individueller Diagnostik und Therapien von Krebserkrankungen.



Indivumed freut sich, die Partnerschaft mit MedStar Health bekannt zu geben. Ziel ist es, basierend auf einer besonderen Methodik zur Sammlung, Aufbewahrung und Analyse von Tumorgewebeproben, personalisierte Krebstherapien zu entwickeln und anzuwenden.



Die Indivumed GmbH ist ein forschendes Dienstleistungsunternehmen auf dem Gebiet der Onkologie. Das Unternehmen mit Sitz in Hamburg hat einen einzigartigen globalen Standard für die Sammlung von Gewebeproben und klinischen Daten und darauf aufbauend die weltweit führende Tumordatenbank entwickelt, welche die Basis für die Entwicklung zielgerichteter Krebstherapien bildet.



MedStar versorgt jährlich mehrere Tausend Krebspatienten durch das MedStar Health Cancer Network. In Zusammenarbeit mit dem MedStar Health Research Institute fördert Indivumed die Sammlung und Archivierung von Gewebeproben, mit der vor knapp zehn Jahren am Lombardi Comprehensive Cancer Center der Georgetown University begonnen wurde. Im Rahmen der Partnerschaft werden die wesentlichen Krebsprogramme des MedStar Health Verbund an der Biobank teilnehmen. Dabei soll die Kooperation mit der globalen Krebsdatenbank von Indivumed der Entwicklung von personalisierten Krebstherapien dienen.



Im Rahmen dieser internationalen Partnerschaft erhalten Forscher von MedStar Zugang zu hochwertigen Gewebeproben und dazugehörigen klinischen Daten, die von Patienten mit ihrer Einwilligung zur Verfügung gestellt werden. Zudem können die MedStar-Krebsforscher auf Gewebeproben von über 30.000 Patienten aus Europa, Asien und den Vereinigten Staaten zugreifen, die in der globalen Tumordatenbank von Indivumed archiviert werden.



"Unser Ziel ist es, auf Grundlage zuverlässiger klinischer Daten und molekular intakter Gewebeproben eine individualisierte Krebsdiagnose und -behandlung für jeden Patienten zu ermöglichen", erklärt Krebsforscher Prof. Dr. Hartmut Juhl, Gründer und Geschäftsführer von Indivumed. "Um das zu erreichen, bauen wir eine einzigartige, globale Krebsdatenbank auf, die molekulare Informationen aus Gewebeproben nutzt, die nach einheitlichen, wissenschaftlichen Standards entnommen wurden. MedStar Health ist das größte Krankenhausnetzwerk in den Mittelatlantikstaaten der USA und bietet eine einzigartige Kombination aus klinischer Versorgung, medizinischer Forschung und Patientenunterstützung. Durch unsere langjährige Partnerschaft mit dem Lombardi Cancer Center der Georgetown University konnten wir unsere Zusammenarbeit innerhalb des MedStar Health-Systems ausbauen. Indem wir gemeinsam eine Biobank aufbauen, können wir in der Phänotyp-basierten personalisierten Krebsmedizin weltweit erhebliche Fortschritte erzielen", so Prof. Dr. Juhl weiter.



"Durch die Teilnahme am weltweiten Netzwerk von Indivumed erhalten wir Zugang zu einer substanziellen Menge von Gewebeproben und klinischen Daten, die wir für unsere Forschungsarbeit nutzen können", sagte Dr. Neil Weissmann, Leiter des MedStar Health Research Institute. "Indivumed ist weltweit führend, wenn es um die Sammlung und Aufbewahrung von Gewebeproben geht und unterstützt uns beim Ausbau unserer stoffwechsel- und genbasierten Krebsforschung."



Das MedStar Cancer Network erhielt kürzlich eine dreijährige Akkreditierung mit Empfehlung von der Commission on Cancer (CoC) des American College of Surgeons (ACoS). Darüber hinaus ist das Lombardi Cancer Center der Georgetown University das einzige "NCI-designated Comprehensive Cancer Center" in der Metropolregion Washington, wodurch es aufgrund des Nachweises strenger Auflagen vom National Cancer Institute unterstützt wird. Dr. Louis M. Weiner, Direktor des Lombardi Cancer Center und Leiter des integrierten MedStar Cancer Network, sagte: "Das MedStar Cancer Network und Georgetown's Lombardi Cancer Center haben sich den höchsten Behandlungsstandards verschrieben. Wir möchten, dass unsere Patienten, die an dieser schrecklichen Krankheit leiden, von den neuesten Erkenntnissen in der Krebsforschung profitieren." "Die Krebsdatenbank von Indivumed wird auch in Zukunft ein entscheidendes Instrument für unsere Ärzte und Forscher im Kampf gegen den Krebs darstellen", sagte Dr. Weiner weiter.



Im Rahmen eines mehrjährigen Vertrages wird MedStar Gewebe von Lungen-, Brust-, Darm- und Bauchspeicheldrüsentumoren sowie weiteren bösartigen Tumoren für die Erforschung und Aufbewahrung nach dem einzigartigen Indivumed-Biobankstandard gewinnen.



Über Indivumed GmbH



Die in Hamburg ansässige Indivumed GmbH ist ein ISO-zertifizierter, global agierender Forschungsdienstleister auf dem Gebiet der Onkologie und Gründer der weltweit führenden Krebsdaten- und -biobank, in der die Muster von Biomolekülen wie RNA, DNA und Proteine so aufbewahrt werden, wie sie im menschlichen Körper existiert haben. Diese Krebsdatenbank bietet die Möglichkeit Multiomics-Analysen durchzuführen (u.a. vollständige Genomexpressionsanalysen und Expressionsanalysen krebsrelevanter Proteine und Phosphoprotein) und über bioinformatische Lösungen eine Integration von molekularen, biologischen und klinischen Informationen zu erreichen. Die Produkte und Dienstleistungen von Indivumed ermöglichen ein fundiertes Verständnis für die Mechanismen, die der Krebserkrankung eines Patienten zugrunde liegen. Sie gehen auf die Anforderungen der translationalen Forschung und Molekulardiagnostik ein und unterstützen die Umsetzung einer personalisierten Gesundheitsversorgung.



Weitere Informationen finden Sie auf www.indivumed.com



Über MedStar Health



MedStar Health ist ein gemeinnütziges Gesundheitsnetzwerk zur Versorgung von Patienten im US-Bundesstaat Maryland und in der Metropolregion Washington, D. C. Durch Maßnahmen in den Bereichen Bildung, Innovation und Forschung setzt sich die Organisation zudem für den medizinischen Fortschritt ein. MedStar umfasst 30.000 Partner, 6.000 assoziierte Ärzte, 10 Krankenhäuser, ambulante und Notfallversorgungszentren sowie das MedStar Health Research Institute, die regional und landesweit einen ausgezeichneten Ruf für ihre medizinischen Dienstleistungen genießen. Als Partnerorganisation der Georgetown University absolvieren jedes Jahr mehr als 1.100 Assistenzärzte ihre Ausbildung bei MedStar. Bei MedStar Health steht der Patient an vorderster Stelle. Dafür sorgen die Kombination aus individueller und persönlicher Betreuung und klinischer Exzellenz sowie der besondere Fokus auf Kundenservice. Weitere Informationen finden Sie unter www.MedStarHealth.org.



