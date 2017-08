Hamburg (ots) -



Der STERN wechselt den Produktionspartner für seine Beilage "TV-Magazin". Ab November 2017 gestaltet, produziert und vermarktet die rtv media group das Supplement. Die rtv media group gehört wie der STERN zu Bertelsmann.



Durch den Wechsel bekommt das STERN TV-MAGAZIN eine hochwertigere Ausstattung und einen größeren Umfang. Die Mantel-Programmseiten, die rtv standardmäßig produziert, werden für den STERN um exklusive Inhalte erweitert, darunter der Titel, redaktionelle Beiträge und die bei den Lesern beliebten Rätsel.



Alexander Schwerin, G+J Publisher STERN: "In unserer Marktforschung erreicht das TV-Magazin stets eine hohe Leseintensität. Die STERN-Leser schätzen die Beilage seit Jahren als tolles Zusatzangebot, für ihre Qualität und ihren Service. Das möchten wir ihnen auch in Zukunft zuverlässig bieten. Mit der rtv media group haben wir uns für den Partner mit der größten Expertise und Reichweite in der TV-Programminformation entschieden."



Ulrich Buser, Geschäftsführer der rtv media group: "Die rtv media group verfügt über rund 60 Jahre Erfahrung im TV-Informationssegment und in der Produktion erstklassiger Inhalte. Unsere starke Präsenz im Markt der TV-Wochentitel - rtv erreicht wöchentlich eine Auflage von 7,2 Millionen Exemplaren - macht uns zum unverzichtbaren Partner. Wir freuen uns sehr, unseren Anzeigenkunden künftig als Erweiterung die hochattraktive Leserschaft des STERN bieten zu können."



