Die Neighbourhood-Lifestyle-Hotelmarke pentahotels hat die Vertragsverhandlungen mit dem angesehenen russischen Bauträger Capital Group abgeschlossen und errichtet nun ihr erstes Hotel in Moskau. Die Eröffnung soll bereits Mitte 2018 gefeiert werden, rechtzeitig vor Beginn der FIFA Fußball Weltmeisterschaft in Russland.



Das pentahotel Moskau - Arbat wird in einem der vier bekannten "Book Houses" errichtet, umgeben von Einkaufszentren, touristischen Sehenswürdigkeiten, dem Regierungsviertel und nur wenige Minuten vom Roten Platz entfernt.



Neben 228 stylischen und komfortablen Zimmern wird das Hotel mit sämtlichen penta-Markenzeichen ausgestattet sein: Von der pentalounge über europäische Design-Elemente bis hin zu professionellen Fitnessräumen. Mit den bekannten penta-Lifestyle-Gadgets wie Billardtische, digitale Entertainment-Konsolen und dem ungezwungenen Service bringt pentahotels einen völlig neuen Drive in die Region und lädt Touristen wie auch Nachbarn in eine trendige, dynamische und moderne Location ein.



"Wir sind glücklich mit der Capital Group zu arbeiten und gemeinsam pentahotels nach Moskau zu bringen. Das einzigartige Konzept unserer Hotelmarke wird die Region und den russischen Hotel-Markt mit einem neuen premium Lifestyle-Produkt aufwerten. Errichtet in einem ikonischen Gebäude in Mitten der pulsierenden Innenstadt, werden wir Vorreiter in diesem Hotel-Segment sein", sagt pentahotels Vice President of Acquisitions & Development, Puneet Kanuga. "Jedes unserer Objekte berücksichtigt die jeweiligen Charakteristika der Region und bezieht die kulturellen Begebenheiten mit ein - das macht pentahotels zu einem attraktiven Hotspot bei vielen Reisenden, aber auch bei der Nachbarschaft."



Mikhail Khvesko, Executive Director der Capital Group bestätigt: "Wir hatten mehrere Verhandlungen mit den weltbesten Hotelketten und haben uns letztlich für pentahotels entschieden. Die Strategie hinter unseren Bauprojekten ist nicht nur die modernste und anspruchvollste architektonische Lösung zu entwickeln, es liegt uns gleichermaßen daran, eine Harmonie zwischen den europäischen städtischen Baustandards und unseren Vorstellungen zu schaffen. Zusätzlich zu pentahotels langjähriger Erfahrung im Umbau unterschiedlichster Gebäude weltweit, sind wir von der Ideologie und dem Spirit begeistert. Pentahotels versteht bei der Planung eines neuen Hotels die kulturellen Begebenheiten eines Landes mit den individuellen Attributen der Umgebung zu verschmelzen. Das ist letzlich genau der Grund, weshalb das rennovierte Arbat Viertel zu einem Anziehungspunkt für die nächste Generation Reisender und trendiger Nachbarn wird."



JLL fungierte als alleiniger Berater der Capital Group bei der Konzeptionierung des Arbat, 15 Gebäudes. Tatiana Veller, Head of Hotels & Hospitality Group Russia & CIS erläutert: "Neu-Arbat, am Puls Moskaus zwischen Regierungs,- Geschäfts- und Tourismusvierteln, ist ein herausragender Standpunkt für eine globale Viersterne-Plus-Hotelkette mit einem außergwöhnlichen und gutfunktionierenden Lifestyle-Konzept. Pentahotels wird mit dem ersten Hotel in Moskau Touristen und trendige Einheimische anziehen und ein hervorragender Ausgangspunkt für das belebte Viertel mit vielen Bars und Restaurants sein. Es ist jetzt schon abzusehen, dass das neue Objekt in Moskau viele Gäste ansprechen und die Investoren mit guten Geschäftszahlen bedienen wird."



Dank eines effektiven Geschäftsmodels, eines zentralgesteuerten operativen Managements und relativ geringen Entwicklungskosten kann pentahotels mit einem starken Portfolio und ROI für seine Investoren glänzen. Mit der Bekanntgabe der Eröffnung des ersten pentahotel in Bangkok und weiteren Projekten in der Pipeline für weltweite A-Destinationen, wächst die Hotelmarke und blickt positiv in die Zukunft.



Über pentahotels



pentahotels steht für eine neue Generation von Hotels, die modernen Individual- und Geschäftsreisenden Komfort und Stil in entspannter Atmosphäre bietet. Mit einem einzigartigen Designanspruch und unternehmerischer Haltung steht die Lifestyle-Marke für wahre Innovation im gehobenen 4-Sterne-Segment. Das Markenzeichen der insgesamt 28 Hotels in sieben Ländern auf zwei Kontinenten ist die pentalounge - eine Kombination aus Lounge, Bar, Rezeption und Café - im lockeren "Wohnzimmer"-Ambiente. Weitere Informationen und Buchungen unter: www.pentahotels.com. Für die aktuellsten News folgen Sie uns auf www.facebook.com/pentahotels.



Über Capital Group



Capital Group ist eines der ältesten Immobiliunternehmen in Russland und seit 1993 auf dem Markt aktiv. Das Unternehmen ist auf ganzheitliche Entwicklungsprojekte spezialisiert. Das Portfolio umfasst 7,8 Millionen-Quadratmeter abgewickelte Projekte sowie sich derzeit im Bau oder in der Planung befindende Objekte. 3,4 Millionen Quadratmeter von der Gesamtfläche werden zur Zeit aktiv bebaut. Capital Group spezialisiert sich auf die Errichtung von multifunktionalen Gebäuden, Wohn- und Gewerbeflächen. Zusätzlich zu ihren traditionellen Premium- und Business-Sektoren entwickelt das Unternehmen seit 2009 auch großflächige (über 1 Millionen-Quadratmeter) "comfort-class" Wohnbauprojekte.



Über JLL



JLL ist ein führendes professionelles Serviceunternehmen, spezialisiert in Immobilienabwicklung und Investmentmanagement. JLL, ein Fortune 500 Unternehmen, unterstützt Immobilienbesitzer und Investoren bei der Umsetzung Ihrer Geschäftsvorhaben. Im Jahr 2016 hatte JLL ein Betriebseinkommen von 6,8 Milliarden US-Dollar, verwaltete 409 Millionen Quadratmeter Land- und Grundstücksfläche und schloß Finanztransaktionen im Wert von 136 Milliarden US-Dollar ab. Ende des ersten Quartals in 2017 hatte JLL knapp 300 Büros, Geschäftsabschlüsse in über 80 Ländern und knapp 80.000 Mitarbeiter. Für weitere Informatione besuchen Sie bitte die Webseite www.jll.ru



