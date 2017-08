Hannover - In den letzten fünf Handelstagen waren erneut keine EUR-denominierten Transaktionen im Benchmarkformat zu verzeichnen, so die Analysten der Nord LB.Somit verbleibe es im Juli bei lediglich zwei Neuemissionen von der HSH (HSHN 0.1 07/20/20) und der Crédit Agricole (ACASCF 0 7/8 08/02/27) über jeweils EUR 500 Mio. Zudem habe die ABN die ausstehende ABNANV 1 3/8 01/12/37 um weitere EUR 1,25 Mrd. auf ein neues ausstehendes Volumen von EUR 2,25 Mrd. (gefunged zum 21. August) getappt. Damit handle es sich um den schwächsten Juli der vergangenen sechs Jahre. Im Vorjahr seien noch nach dem Brexit-Referendum EUR 3,3 Mrd. emittiert worden und in 2015 habe das Emissionsvolumen im Juli sehr hohe EUR 17,8 Mrd. betragen. Insgesamt liege das Emissionsvolumen mit EUR 77 Mrd. unter dem Level des Vorjahres (EUR 94,5 Mrd.), aber auf dem Niveau von 2015 (EUR 77,0 Mrd.). Trotz des schwachen Emissionsvolumens würden die Analysten dennoch das Erreichen ihres Emissionsziels von EUR 122,0 Mrd. als realistische Größe erachten, wenngleich die Risiken derzeit eher auf der Unterseite lägen.

Den vollständigen Artikel lesen ...