Frankfurt - Die globalen Aktienmärkte haben im zweiten Quartal 2017 ihre Gewinnserie fortgesetzt, so die Experten von Union Investment im Kommentar zum UniStrategie: Dynamisch-Fonds (ISIN DE0005314124/ WKN 531412).Unterstützt von der robusten Konjunktur in allen wichtigen Wirtschaftsräumen, habe sich der MSCI World-Index in lokaler Währung um 2,0 Prozent verbessert. Europäische Staatsanleihen hätten über weite Strecken freundlich tendiert. Kurz vor dem Quartalsende habe sich das Bild jedoch drastisch geändert, als EZB-Chef Draghi den Ausstieg aus dem Anleiheankaufprogramm angekündigt habe. Gemessen am iBoxx Euro Sovereign-Index sei ein Plus von 0,5 Prozent geblieben. US-Schatzanweisungen hätten 1,3 Prozent (JP Morgan Global Bond US-Index) gewonnen.

