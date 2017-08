Genf (ots/PRNewswire) - Oud Essentials, eine neue Hautpflege-, Lifestyle- und Wellnessmarke, die bereits starken Einfluss auf eine hart umkämpfte Branche nimmt, freut sich, die Rekrutierung weiterer Social-Marketing-Experten bekannt zu geben, die über die Erfahrung und die Qualifikationen verfügen, die unerlässlich sind, um das Unternehmen innerhalb kurzer Zeit zu einer globalen Entität zu machen.



Nach der kürzlich erfolgten Ernennung von Christina Tang - ehemalige Mitarbeiterin bei Nu Skin, Neways und Tupperware in Singapur mit mehr als 18 Jahren Branchenerfahrung - zur Country Managerin für Singapur, und von Katherine Loh - ehemalige Mitarbeiterin bei Elken, Herbalife und Sophie Paris - zur Country Managerin für Malaysia, freut sich Oud Essentials, weitere hochkarätige Vertragsabschlüsse bekannt geben zu können, während sich das Unternehmen darauf vorbereitet, sich der Welt zu präsentieren.



Jonathan Lim, ehemaliger Mitarbeiter bei Amway Philippines LLC mit einem hervorragenden Ruf als Vertriebsleiter, Trainer und Mentor, ist jetzt als Country Manager für die Philippinen an Bord und wird mit Vanessa del Rosario zusammenarbeiten, die mehr als 12 Jahre Branchenerfahrung besitzt und ehemals Mitarbeiterin bei Elken und Nu Skin war.



"Es spielt keine Rolle, wie gut Ihre Produkte sind", so Andrew Leci, Chief Visionary Officer, Oud Essentials, "oder wie attraktiv Ihr Geschäftsmodell ist. Bei Unternehmen und Organisationen geht es um Menschen, und die richtigen zu bekommen, ist für uns von oberster Bedeutung. Wir haben das Glück, dass die Leute, die wir angeheuert haben, nicht nur an unsere Vision von Nachhaltigkeit, Umweltbewusstsein und eine neue, bewusstere Art, Geschäfte zu tätigen, glauben, sie lieben sie auch."



"Wir scheinen im Bewusstsein der Menschen in einer Branche etwas ausgelöst zu haben", fuhr Leci fort, "und sie mögen, wofür wir stehen. Die Tatsachen, dass wir in allen unseren Produkten 100 % reines, organisches Oud verwenden und alle unsere Inhaltsstoffe bekannter Herkunft und nachhaltig sind sowie aus ethischen Quellen stammen, haben sich in unserem Geschäftsmodell zu gemeinsamen Werten entwickelt, die bei immer mehr Menschen Resonanz finden."



Tiffaney Teo, die einen Abschluss in Nutrition and Community Health besitzt und ehemals bei Elken und NuCerity angestellt war, wird die Position als Senior Product Trainer übernehmen und in Kuala Lumpur (Malaysia) Hand in Hand mit Katherine Loh arbeiten. Im August 2017 wird sich Adrian Kam - Head of Digital Marketing - zu ihr gesellen, der eine makellose Erfolgsbilanz bei seinen früheren Anstellungen bei Avon, Amway und der Qi Group vorweisen kann.



Der neu ernannte Chief Financial Officer, Chang Chiek Fui - ehemaliger Mitarbeiter bei Avon, Amway und Sophie Paris in Indonesien - wird alle Geschäftsstellen im Asien-Pazifikraum zusammenhalten und über 20 Jahre Erfahrung im Bereich Finanzen und Geschäftsentwicklung in das Unternehmen einbringen.



"Als wir das Unternehmen starteten", schloss Leci, "wussten wir, dass es von wesentlicher Bedeutung sein würde, das richtige Team zusammenzustellen. Was wir vielleicht nicht realisierten, war, wie wichtig es heutzutage selbst für eingefleischte Branchenexperten ist, sich den Gedanken zu eigen zu machen, Geschäfte auf eine bewusstere Art zu tätigen und zu versuchen, einen Unterschied in der Welt zu machen. Wir haben jetzt tolle Produkte und tolle Leute, die alle an das, was wir tun, glauben und die Erfahrung und die Fähigkeiten haben, unsere Träume Wirklichkeit werden zu lassen. Dass sie alle steile Karrieren in etablierten, renommierten Unternehmen in der Branche gemacht haben, ist ein großer Pluspunkt."



Das Interesse wächst, die hart umkämpfte Branche brummt und es ist bereits ersichtlich, dass Oud Essentials die ständig wachsende Zahl bewusster Verbraucher ansprechen wird, die wissen möchten, woher die Produkte, die sie verwenden, kommen, und wie und von wem sie hergestellt werden.



