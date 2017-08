Der Silberpreis befindet sich an einem bedeutenden Widerstand. Dieser blockiert seit mehr als einem Jahr einen Anstieg des Edelmetalls und scheint sich auch diesmal als zu hohe Hürde beweisen zu können. Bei der Umkehr der Notierungen könnte sich auf kurze Sicht eine Short-Chance ergeben.

Der Silberpreis kommt nicht über eine seit Mitte vergangenen Jahres fallende Gerade vorheriger Hochs als Widerstand hinaus. Zweimal wagten sich die Notierungen darüber hinaus, doch endete der Anstieg bereits kurze Zeit später und mündete in einem deutlich fallenden Silberpreis. Auch in diesen Tagen stieg das Edelmetall bis zum aktuell um 16,80 US-Dollar verlaufenden Widerstand an. Dort kam der auf das Blitztief von Anfang Juli bei 14,31 US-Dollar folgende Anstieg erneut ...

Den vollständigen Artikel lesen ...