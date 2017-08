Bielefeld (ots) - Bielefeld. Die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeber (BDA) hat nach Informationen der in Bielefeld erscheinenden Tageszeitung Neue Westfälische (Donnerstagsausgabe) seine Teilnahme am heutigen Dieselgipfel abgesagt. Als offizielle Begründung werden Termin-Schwierigkeiten angegeben.



OTS: Neue Westfälische (Bielefeld) newsroom: http://www.presseportal.de/nr/65487 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_65487.rss2



Pressekontakt: Neue Westfälische News Desk Telefon: 0521 555 271 nachrichten@neue-westfaelische.de