Die Lufthansa begeistert mit ihrem Halbjahresbericht die Anleger. Die Nachfrage nach Tickets ist hoch, und auch die Frachttochter ist wieder in der Spur. Doch noch hat die Airline nicht alle Baustellen beseitigt.

Die Investoren hatten ihr Urteil früh gefällt. Kaum hatte die Lufthansa ihren Halbjahresbericht am Mittwochmorgen online gestellt, hob die Aktie ab. Um über drei Prozent legte das Papier zu, dabei hatte die Airline die wesentlichen Eckdaten für die erste Jahreshälfte bereits vor zwei Wochen publiziert.

Das bislang beste Halbjahr in der Lufthansa-Geschichte war also schon bekannt. Doch viele der feinen Details in dem Zahlenwerk gaben der eh schon guten Stimmung der Anleger noch einmal neue Munition. Bekannt war etwa die Verdopplung des bereinigten Betriebsergebnisses vor Zinsen und Steuern (Ebit) auf 1,03 Milliarden Euro. In dieses Bild passt das Umsatzplus um 12,7 Prozent auf 17 Milliarden Euro.

Mehrere Faktoren verleihen der Airline Rückenwind. So profitiert die Billigtochter Eurowings vom Schub durch die von Air Berlin angemieteten Jets samt Crew sowie die Integration von Brussels Airlines. Die Kernmarke Lufthansa wiederum profitiert von der aktuellen Schwäche großer Rivalen wie den Airlines vom Persischen Golf oder Turkish Airlines. Die Nachfrage nach Tickets in die USA aber auch nach Asien ist so stark wie lange nicht mehr.

Hinzu kommt, dass die Frachttochter Lufthansa Cargo wieder in der Spur ist. Nach einem Verlust von 45 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum steht nun wieder ein operativer Gewinn von 78 Millionen Euro in den Büchern.

Unterstützt wird dieses positive Bild von weiteren wichtigen Kennzahlen. ...

