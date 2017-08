BERLIN (dpa-AFX) - Vertreter von Bundesregierung, mehreren Bundesländern und der Autobranche sind zum Dieselgipfel zusammengekommen. Bei dem Treffen am Mittwoch in Berlin sollten konkrete Maßnahmen vereinbart werden, um den Schadstoffausstoß von Millionen Fahrzeugen zu senken. Die Beratungen waren kurzfristig vom Bundesverkehrsministerium in das nahe Innenministerium verlegt worden - laut Teilnehmerkreisen aus Sicherheitsgründen. Angestrebt werden Software-Updates für Fahrzeuge der Emissionsklassen Euro 5 und 6, die komplett von den Konzernen bezahlt werden sollen. Weitergehende technische Umrüstungen direkt an Motorbauteilen waren zunächst fraglich./sam/ted/DP/jha

ISIN DE0005190003 DE000PAH0038 DE0007100000 DE0006757008 DE0007664039

AXC0139 2017-08-02/12:34