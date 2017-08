Von Emese Bartha

FRANKFURT (Dow Jones)--Bei der Aufstockung zehnjähriger Bundesanleihen am Mittwoch hat die Deutsche Finanzagentur ein Volumen von 2,416 Milliarden Euro zugeteilt. Weitere 584 Millionen Euro wurden zu Marktpflegezwecken einbehalten, so dass sich das Gesamtvolumen der Auktion wie geplant auf 3 Milliarden Euro belief.

Das Interesse an der Auktion war etwas größer als bei der vorigen. Die Zeichungsquote betrug 1,5 nach 1,4. Vor der Auktion hatten die Analysten der ING eine relativ rege Nachfrage prognostiziert und dies damit begründet, dass die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen von 0,49 Prozent gar nicht mal so unattraktiv sei. Die Analysten verwiesen vor allem darauf, dass die Renditeabstände zwischen Bundesanleihen und niederländischen sowie französische Referenzanleihen derzeit so gering seien wie seit zwölf Monaten nicht mehr.

Nachfolgend die Einzelheiten der Auktion (in Klammern die Ergebnisse der vorigen Auktion vom 12. Juli):

=== Emission 0,50-prozentige Bundesanleihe mit Laufzeit 15. August 2027 Volumen 3 Mrd EUR Bietungsvolumen 3,670 Mrd EUR Zuteilungsbetrag 2,416 Mrd EUR Bid-to-cover-Ratio 1,5 (1,4) Durchschnittsrend. 0,49% (0,59%) ===

August 02, 2017 06:07 ET (10:07 GMT)

