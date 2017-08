Erneut nach oben dürfte es an der Wall Street am Mittwoch gehen. Damit würde der Dow-Jones-Index einen neuerlichen Anlauf auf die 22.000-Punkte-Marke versuchen, die er am Dienstag knapp verfehlt hat. Hauptthema sind die exzellenten Quartalszahlen von Apple, die am Vorabend nach Börsenschluss mitgeteilt wurden. Apple hat in jeder Hinsicht positiv überrascht, nicht nur bei Umsatz und Gewinn. Auch die iPhone-Verkäufe legten deutlich zu. Zugleich schrumpfte deren Anteil am Gesamtgeschäft, weil andere Produkte wie das iPad oder die Mac-Rechner noch stärker zulegten. Die Aktie steigt vorbörslich um 6,1 Prozent auf ein Rekordhoch und dürfte auch den übrigen Technologiesektor hoch ziehen.

Es gibt aber noch andere Themen, voran die Juli-Arbeitsmarktdaten des privaten Dienstleisters APD, die einen Vorgeschmack auf den offiziellen Bericht am Freitag liefern werden. Die Daten bleiben eine wichtige Leitplanke für die Geldpolitik der US-Notenbank. Eine Dauerfrage bleibt indes, ob irgendwann die politischen Erschütterungen um die Administration von Präsident Donald Trump die Aktienkurse belasten. Chefmarktanalyst Michael Hewson von CMC Markets vermutet, dies könne rasch der Fall sein, wenn ein Impeachment in den Bereich des Denkbaren rückt.

Bei den Einzelwerten könnten Herbalife unter Druck stehen. Der Anbieter von Diätprodukten und Kosmetika erfüllte mit seinen Geschäftszahlen die zuvor gesenkten Erwartungen zwar am oberen Rand, allerdings könnte der Umsatzausblick für Verstimmung sorgen. Herbalife rechnet mit einer Umsatzentwicklung im laufenden Quartal zwischen minus 3 Prozent und plus 2 Prozent.

Ebenfalls mit Abgaben werden Frontier Communications erwartet, nachdem der regional agierende Telekomanbieter unter dem Verlust von 151.000 Kunden im zweiten Quartal gelitten hat. Für die Aktie des Versicherer Allstate könnte es dagegen aufwärts gehen nach besser als erwartet ausgefallenen Geschäftszahlen. Zudem will Allstate für bis zu 2 Milliarden Dollar eigene Aktien zurückkaufen.

August 02, 2017 06:09 ET (10:09 GMT)

